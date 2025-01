"Хамас" обяви имената на заложниците, които предстои да бъдат освободени

Р адикалната палестинска групировка "Хамас" обяви имената на тримата израелски заложници, които ще бъдат освободени утре, предаде Ройтерс.

Това са Офер Калдерон, Кит Сигъл и Ярден Бибас. Новината съобщи Абу Обейда, говорител на военното крило на "Хамас" - Бригадите "Изедин ал Касам".

Войната между Израел и "Хамас" избухна на 7 октомври 2023 година, когато палестинската групировка нападна израелска територия. По данни на Израел тогава са били убити близо 1200 души, а в плен са били отведени около 250 заложници.

При последвалото израелско настъпление в ивицата Газа са загинали 47 000 палестинци според информацията на здравното министерство на "Хамас".

