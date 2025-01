В първия ден от примирието в Газа: Израел и "Хамас" си размениха заложници

И зраел освободи рано тази сутрин 90 палестински затворници, няколко часа след като „Хамас“ пусна на свобода три израелски заложнички, в рамките на споразумението за спиране на огъня, което влезе в сила вчера, предаде Франс прес.

Примирието влезе в сила в 9:15 ч. местно време в неделя, с тричасово закъснение, след като „Хамас“ закъсня с представянето на списък с имената на трите израелски заложнички, които трябваше да бъдат освободени по-късно същия ден. Движението съобщи за „усложнения на място“ и „продължаващи бомбардировки“.

В късния следобед, лидер на „Хамас“ съобщи пред АФП, че три заложнички са били предадени на Международния комитет на Червения кръст в град Газа, а по-късно израелската армия потвърди пристигането им на територията на Израел.

Освободените заложнички са 28-годишната британско-израелска гражданка Емили Дамари и 31-годишната Дорон Щайнбрехер с двойно, румънско-израелско гражданство, които бяха пленени в кибуца Кфар Аза и 24-годишната Роми Гонен, която бе отвлечена от музикалния фестивал „Нова“ по време на атаката на „Хамас“ на 7 октомври 2023 г., която стана причина за избухването на войната в ивицата Газа.

Съгласно споразумението десетки палестински затворници трябваше да бъдат освободени вчера в замяна на трите заложнички.

Малко след полунощ в понеделник, израелски затвор съобщи, че „90 терористи“ са „освободени“ от военния затвор „Офер“ в окупираните територии на Западния бряг и от център за задържане в Йерусалим. Списък, предоставен на Асошиейтед прес от Комисията за затворниците на палестинските власти, показа, че всички пуснати на свобода палестинци са жени и малолетни лица.

Стотици хора, развяващи палестинското знаме, приветстваха автобусите, на които бяха качени освободените затворници, на пътя в Бейтуния, водещ към Рамала.

Междувременно в ивицата Газа стотици разселени палестинци се стекоха по пътищата на фона на апокалипични пейзажи, за да се върнат в домовете си, след обявяването на спирането на огъня, отбелязва АФП.

„Дори не можем да намерим точно място на домовете ни, заради мащаба на разрушенията“, каза Мария Гад Ел Хак, една от 2,4 млн. палестинци, напуснали домовете си, след началото на войната.

Влизането в сила на споразумението, постигнато точно преди встъпването в длъжност на спечелилия президентските избори в САЩ Доналд Тръмп, увеличи надеждите за траен мир в палестинските територии, въпреки че израелският премиер Бенямин Нетаняху предупреди, че Израел си „запазва правото да възобнови войната, ако е необходимо“.

От своя страна въоръженото крило на „Хамас“ каза, че примирието зависи от това дали Израел ще „спази ангажиментите си“.

Съгласно договореното в споразумението, вражеските действия ще бъдат прекратени, а 33-ма заложници ще бъдат освободени по време на първия, шестседмичен етап.

В замяна израелските власти трябва да освободят около 1900 палестински затворници.

В споразумението се уточнява също, че 236 палестинци, осъдени на доживотен затвор за извършване или участие в нападения или бомбени атаки, трябва да бъдат освободени и изпратени да живеят в изгнание в трети страни – главно в Турция и Катар.

