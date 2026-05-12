Разследване на CNN: Руски кораб потъна при мистериозни обстоятелства. Може да е превозвал ядрени реактори за подводници към Северна Корея

Р уски товарен кораб, вероятно превозващ два ядрени реактора за подводници, евентуално предназначени за Северна Корея, претърпя поредица от експлозии и потъна при неизяснени обстоятелства на около 60 мили от бреговете на Испания, установи разследване на CNN .

Необикновената съдба на кораба Ursa Major е обвита в тайна, откакто той потъна на 23 декември 2024 г. Но това може да бележи рядка и високорискова намеса на западни военни за предотвратяване на изпращането от страна на Русия на модернизирана ядрена технология към ключов съюзник – Северна Корея, сочат репортажите на CNN. Корабът отплава само два месеца след като Ким Чен Ун изпрати войски в помощ на московската инвазия в Украйна.

Вълна от неотдавнашна военна активност около останките му задълбочи мистерията около неговия товар и дестинация. Американски самолети за „надушване“ на ядрени следи са прелетели над потъналия кораб два пъти през изминалата година, според публични данни за полетите. А останките му са били посетени седмица след потъването от предполагаем руски шпионски кораб, който е предизвикал още четири експлозии, според източник, запознат с испанското разследване на инцидента.

Испанското правителство каза малко, като излезе с изявление едва на 23 февруари след натиск от опозиционни депутати. То потвърди, че руският капитан на кораба е казал на испанските разследващи, че Ursa Major е превозвал „компоненти за два ядрени реактора, подобни на използваните в подводниците“, и че не е сигурен дали те са били заредени с ядрено гориво.

Поредицата от събития, довели до потъването на Ursa Major на дъното на Средиземно море, остава неясна. Възможно е да е било замесено използването на рядък тип торпедо за пробиване на корпуса на кораба, според испанското разследване, описано от източника, запознат с неговото съдържание. Инцидентът се случи в последните седмици от президентството на Джо Байдън, когато войната в Украйна бе в пика си в полза на Москва и имаше силно желание от страна на САЩ да не ескалират ситуацията директно с Москва.

Корабът Ursa Major, известен също като „Спарта 3“ и ветеран от военната кампания на Русия в Сирия – където е използван за евакуация на руско оборудване – акостира в горивното пристанище Уст-Луга във Финския залив на 2 декември, преди да се премести в контейнерен терминал в доковете на Санкт Петербург. Публичният манифест на кораба гласеше, че той е насочен към Владивосток в Далечния изток на Русия, когато отпътува на 11 декабря, превозвайки два големи „капака за шахти“, 129 празни контейнера и два големи крана Liebherr.

През октомври същата година неговият собственик, свързаната с държавата компания „Оборонлогистика“, заяви в изявление, че корабите им са лицензирани да превозват ядрени материали. Видеозаписи на забързан каданс от товаренето на Ursa Major в Уст-Луга, анализирани от CNN, показват как контейнерите се поставят вътре в корпуса, като отдолу е оставено празно пространство, където по-късно да застанат „капаците за шахти“.

Корабът се движеше покрай френското крайбрежие, преди самолети и плавателни съдове на португалските военноморски сили да го проследят през своите води, според изявление на флота. Два руски военни кораба, „Иван Грен“ и „Александър Отраковски“, ескортираха съда, а сутринта на 22 декември португалският флот прекрати проследяването, се допълва в изявлението.

Около четири часа по-късно, в испански води, корабът се забави драстично, което накара испанските спасители да се свържат по радиото и да проверят дали е в беда, според разследването на испанските правителствени органи, извършено от местните морски власти в южното пристанище Картахена. Екипажът на кораба отговори, че всичко е наред.

Но около 24 часа по-късно корабът рязко се отклони от курса си и в 11:53 ч. UTC на 23 декември подаде спешен сигнал за помощ, се казва в разследването. Той е претърпял три експлозии от десния си борд, вероятно близо до машинното отделение, при които загинаха двама членове на екипажа. Това остави кораба наклонен и неподвижен, както се вижда от видеоклипове в социалните мрежи.

Останалите 14 оцелели членове на екипажа се евакуираха с спасителна лодка и по-късно бяха прибрани от Salvamar Draco, испански спасителен катер. В 19:27 ч. испански военен кораб пристигна, за да окаже помощ. Но половин час по-късно един от руските военни кораби, ескортирали Ursa Major – „Иван Грен“, нареди на близките плавателни съдове да стоят на две морски мили разстояние, а по-късно поиска незабавно да върнат спасения екипаж.

Испанските морски спасителни власти настояха, че трябва да проведат спасителна операция, и изпратиха хеликоптер до кораба, за да проверят за оцелели. Кадри, видени от CNN, показват спасител, който се опитва да влезе в машинното отделение на кораба, но го намира запечатано. Испанският спасител проверява жилищните помещения за оцелели и надниква в контейнерите на кораба, за да види два от тях, пълни с боклук, рибарски мрежи и друго оборудване, според видеото.

Ursa Major изглеждаше стабилен и малко вероятно да потъне скоро, според източника, запознат с разследването. Но в 21:50 ч. „Иван Грен“ изстреля поредица от червени сигнални ракети над мястото и последваха четири експлозии. Четири подобни сеизмични отпечатъка бяха регистрирани точно по това време в този приблизителен район, чийто модел наподобяваше подводни мини или взривове в надземна кариера, съобщиха от Испанската национална сеизмична мрежа за CNN.

Към 23:10 ч. бе съобщено, че Ursa Major е потънал, според източника, запознат с испанското разследване.

Четиринадесетте руски оцелели бяха свалени на брега в пристанищния град Картахена, където бяха разпитани от испанската полиция и разследващите. Руският капитан не желаеше да говори за предполагаемото съдържание на кораба, опасявайки се за безопасността си, според изявлението на испанскито правителство до опозиционните депутати.

Капитанът се оказа „под натиск да изясни какво има предвид под „капаци за шахти“ – елементите, първоначално вписани в манифеста на кораба“, се добавя в изявлението. „Накрая той призна, че това са компонентите на два ядрени реактора, подобни на използваните от подводниците. Според неговите показания, и без да може да го потвърди, те не съдържаха ядрено гориво.“

Източникът, запознат с разследването, каза, че руският капитан, назован като Игор Анисимов, е вярвал, че ще бъде отклонен към севернокорейското пристанище Расон, за да достави двата реактора. Испанското разследване анализира малко вероятния избор на околосветско пътуване с кораб за доставка на товар от два крана, 100 празни контейнера и два големи капака за шахти, плаващ от едно руско пристанище до друго, въпреки обширната железопътна мрежа, която прекосява страната. Разследването предполага, че крановете са били на борда, за да помогнат при доставката на чувствителния товар при пристигането в Расон.

Екипажът на кораба бе върнат в Русия дни по-късно. CNN се свърза с мъж, носещ името и приликата на руския капитан. Той отрече да е свързан с Ursa Major и каза, че е пенсиониран. Четири дни след потъването собственикът на кораба, „Оборонлогистика“, го описа като „целенасочена терористична атака“ и заяви, че е имало три взрива. В корпуса на съда бе открита дупка с размери 50 см на 50 см (20 инча на 20 инча), като повреденият метал бе обърнат навътре. „Палубата на плавателния съд беше осеяна с осколки“, се добавя в изявлението на компанията.

Седмица по-късно, според източника, запознат с разследването, руските военни се върнаха на мястото. „Янтар“ – официално руски изследователски кораб, но обвиняван в шпионаж и саботажи във водите на НАТО – застана над останките на Ursa Major за пет дни, каза източникът, преди да бъдат засечени още четири експлозии, вероятно насочени срещу останките на кораба на морското дъно.

Данните за морско проследяване от фирмата за пазарен анализ Kpler показват, че „Янтар“ е бил в района през януари миналата година, акостирайки в Египет, след това в Алжир, и след това изпращайки един сигнал за позиция на 20 км (12 мили) от последното местоположение на Ursa Major на 15 януари.

Ключови доказателства на дъното на Средиземно море

Някои подробности от испанското разследване на инцидента бяха съобщени първо от местния вестник в Картахена La Verdad през декември, което предизвика поредица от въпроси от страна на испански опозиционни депутати. Депутатът Хуан Антонио Рохас Манрике каза пред CNN: „Когато някой не предостави ясно и изцяло информацията, която искате, вие поне подозирате, че крие нещо... разбира се.“

В изявлението си до депутатите испанските правителствени органи заявиха, че останките на Ursa Major лежат на дълбочина от около 2500 метра (8202 фута) и че изваждането на устройството за запис на данни от тази дълбочина „не е възможно без значителни технически ресурси и рискове“. Експерти поставиха под въпрос защо правителството го смята за твърде рисковано, ако липсват радиоактивни материали.

Рохас, бивш капитан от търговския флот, също изрази скептицизъм, заявявайки пред CNN: „В днешно време черните кутии обикновено изплуват на повърхността с локатор, за да могат да бъдат намерени при всеки инцидент. Мисля, че някой притежава черната кутия. Но не знаем дали това е Испания, или самите руснаци са я локализирали.“

Американските военни също проявиха интерес към района, като два пъти изпратиха рядък и сложен самолет за „надушване на ядрени следи“, известен като WC135-R и базиран в Небраска, над мястото на инцидента, откакто Ursa Major потъна – веднъж на 28 август миналата година и отново на 6 февруари тази година, според публично достъпни данни за полетите.

Говорител на базата на 55-о крило в Офът, Небраска, Крис Пиърс, потвърди, че ролята на самолета обикновено „подпомага събирането и анализа на ядрени отломки“. Той добави: „Не можем да предоставим допълнителни подробности относно конкретни маршрути на полетите, констатации от мисиите или каквато и да е координация, свързана с партньори.“ Друг WC135-R е извършил сравнително сходен полетен маршрут 13 месеца преди потъването на Ursa Major, което предполага, че интересът към района може да е предхождал потъването или да е рутинен.

Не е ясно дали тези два редки и скъпи полета – на самолети, които обикновено летят в тайна и се използват за откриване на ядрена активност в Руска Арктика или около Иран – са открили някакви следи от замърсяване от останките на Ursa Major. Испанското правителство не е дало индикации, че се опасява от радиация по южното си крайбрежие, което е популярна туристическа дестинация, и не са се появили доказателства в този смисъл.

Възможно споделяне на ядрени тайни

Твърдението, че Северна Корея е била вероятният получател на двата реактора, за които се твърди, че са били на борда на кораба, идва след като секретният тоталитарен режим разпространи през декември 2025 г. изображения на първата си ядрена подводница. Снимките, на които лидерът Ким Чен Ун се усмихва, показват само запечатания корпус на плавателния съд и липсват доказателства, че вътре има функциониращ ядрен реактор.

Майк Плънкет, старши анализатор на военноморски платформи в Janes – компания за разузнаване в областта на отбраната, каза, че е малко вероятно реакторите, ако са нови, да са били изпратени с гориво в тях. „Ако тези реактори са дошли от изведени от експлоатация подводници, тогава те ще бъдат радиоактивни, макар и очевидно не толкова, колкото ако бяха напълно заредени с гориво“, каза той.

Всяко решение на Русия да прехвърли тази технология на Северна Корея не се „предприема лесно и е нещо, което се прави само между много близки съюзници“, добави той, така че ако е вярно, „това е важен ход от страна на Москва“. Той описа подобно развитие като „потенциално много тревожно, особено ако сте Южна Корея“.

Испанското разследване, както е описано пред CNN, отбелязва статута на Северна Корея като стратегически съюзник на Русия и как Пхенян открито е призовал Москва да сподели своя ядрен технически опит. Вероятно е подобни искания да са се увеличили, след като най-малко 10 000 севернокорейски войници отидоха в Русия през октомври 2024 г., за да се борят срещу навлизането на Украйна в Курска област.

В разследването се казва, че транспортираните реактори вероятно са били модел VM-4SG, който често се среща в руските ядрени подводници с балистични ракети от клас Delta IV, но се предоставят ограничени доказателства в подкрепа на това твърдение.

CNN получи сателитни снимки от Vantor на Ursa Major, акостирал в източния край на пристанище Уст-Луга във Финския залив на 4 декември 2024 г. Геолокирани видеоклипове на забързан каданс, публикувани в профила на собствениците на плавателния съд, „Оборонлогистика“, показват как той се товари с контейнери и кранове там.

След потъването руският вестник „Комерсант“ съобщи, че Ursa Major е превозвал пристанищни кранове и люкове, предназначени да покрият ядрените реактори на нов ледоразбивач, който се строи във Владивосток. В репортажа не се споменаваха двата бели обекта.

Какво е направило дупка с размерите на възглавница в корпуса на Ursa Major?

Испанското разследване се спира и на първоначалния удар, който е накарал Ursa Major да се отклони от курса и да се наклони, според източника, запознат с доклада. Руският капитан казал на разследващите, че не е чул никакъв удар или взрив на 22 декември, когато корабът му внезапно намалил скоростта. Едва 24 часа по-късно последвали три експлозии близо до машинното отделение, при които загинаха двама членове на екипажа, назовани като втори механик Никитин и механик Яковлев, чиито тела не бяха открити.

Разследването предполага, че дупката с размери 50 см на 50 см в корпуса на Ursa Major най-вероятно е направена от суперкавитиращо торпедо Barracuda. Смята се, че само Съединените щати, няколко съюзници от НАТО, Русия и Иран разполагат с този вид високоскоростни торпеда, които изстрелват въздух пред оръжието, за да намалят съпротивлението на водата. Това им позволява да достигат много високи скорости, за да пробият корпуса на целта си, като в резултат на това някои модели не използват експлозивен заряд, за да причинят щети.

Източникът, запознат с разследването, каза, че то е стигнало до заключението, че използването на такова устройство би съответствало на размера на дупката в корпуса на Ursa Major и че то е могло да предизвика безшумен удар, довел до внезапното забавяне на кораба на 22 декември.

Други експерти, консултирани от CNN, се разминават в мненията си. Плънкет, анализаторът от Janes, предположи, че магнитна мина (limpet mine) е по-вероятно обяснение за размера и местоположението на дупката. „Звучи като експлозив с кумулативен заряд, който е бил поставен до корпуса от някого или нещо“, каза той.

Руските собственици на кораба „Оборонлогистика“, както и руските, испанските и британските военни не отговориха на искането за коментар. Пентагонът отказа коментар. Множество представители на западните служби за сигурност и разузнаване, с които CNN се свърза, описаха инцидента като странен или предположиха, че някои от заключенията на испанското разследване са пресилени, но не предоставиха алтернативно, невинно обяснение за първоначалните взривове, поразили кораба, или за острата руска реакция на неговото бедствие.

Тайните на неговия товар и как се е стигнало до потъването му почиват на морското дъно.