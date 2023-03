Планина от боклуци се запали в Индия: Гъст токсичен дим покри района

П ланина от боклук се запали в Индия и покри града Кочи с гъст токсичен дим, съобщи CNN.

Пожарникарите в южния индийски град Кочи работиха във вторник, за да овладеят разпространението на токсични изпарения, след като депо за отпадъци избухна в пламъци преди пет дни, покривайки района в гъста мъгла и задушавайки жителите.

Извисяващото се сметище Брахмапурам в щата Керала е последната планина за боклук в страната, която се е запалила, причинявайки опасна топлина и емисии на метан, продължавайки нарастването на климатичните предизвикателства пред Индия.

