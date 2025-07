Мицотакис: Гърция няма да се превърне в неохраняема врата към Европа

Г ръцкият премиер Кириакос Мицотакис разгледа въпроса за увеличения брой мигранти, пристигащи на остров Крит, в седмичната си публикация в социалните мрежи, като заяви, че гръцкото правителство няма да позволи Гърция да се превърне в неохраняема врата към Европа.

(Във видеото: ООН: Около 500 изчезнали при потъването на кораба с мигранти край бреговете на Гърция)

"Миграцията не е временна криза. Тя е реалност, която променя формата си, засилва се или намалява, но никога не изчезва. Безмилостните трафиканти променят тактиките и маршрутите си, като преместват операциите си, където намерят пролука, и този път тази пролука е Либия“, каза Мицотакис.

Prime Minister Kyriakos Mitsotakis addressed the issue of increased migrant arrivals on the island of Crete in his weekly social media post, stating that the government will not allow Greece to become an unguarded gateway into Europe.https://t.co/sf6mmH1rmg