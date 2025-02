Изтекли записи оспорват официалната версия за смъртоносно корабокрушение на лодка с 650 мигранти

И зтекли аудиозаписи от гръцките спасителни координационни центрове поставят под още по-голямо съмнение официалната версия на Гърция за събитията в часовете преди потъването на лодка с мигранти, превозваща 650 души.

Лодката "Адриана" потъна в ранните часове на 14 юни 2023 г. в международни води, но в спасителната зона на Гърция, след като дни по-рано беше отплавала от Либия. Оцелелите по-късно разказаха пред BBC, че гръцката брегова охрана е предизвикала преобръщането на претоварената рибарска лодка в неуспешен опит да я изтегли, а след това е заплашвала свидетелите, за да ги принуди да мълчат.

Гръцката брегова охрана отрича тези обвинения, като твърди, че не е предприела спасителна операция, тъй като хората на борда не са били в опасност и доброволно са искали да стигнат до Италия, а не до Гърция. Въпреки това, в наскоро изтекъл телефонен запис се чува неназован мъж от гръцкия спасителен координационен център, който инструктира капитана на лодката с мигранти да каже на приближаващ кораб, че пътниците не желаят да влизат в Гърция.

Бреговата охрана не е коментирала съдържанието на аудиозаписите, но заяви, че е предоставила всички налични доказателства на Военноморския съд, който разследва инцидента.

