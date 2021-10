Лидерите на Г-20 се споразумяха за глобален данък

Л идерите на 20-те водещи световни икономики одобриха глобално споразумение, според което печалбите на големите предприятия ще се облагат с данък от най-малко 15%, съобщава Би Би Си.

Това е отговор на действията на мултинационалните компании, които пренасочват печалбите си към юрисдикции с ниски данъци.

Пактът за данъчна реформа беше договорен от всички лидери, присъстващи на срещата на върха на Г-20 в Рим.

Срещата на Г-20 започва в Рим

Изменението на климата и ваксините за COVID-19 също са в дневния ред на срещата на върха днес и утре.

Китайският президент Си Дзинпин и руският му колега Владимир Путин участват чрез видеовръзка.

Данъчното споразумение, което беше предложено от САЩ, се очаква да бъде официално прието в неделя и ще влезе в сила до 2023 г.

Министърът на финансите на САЩ Джанет Йелън коментира, че историческото споразумение е „критичен момент” за световната икономика и ще „прекрати пагубната надпревара към дъното на корпоративното данъчно облагане”.

Освен това се очаква САЩ и Европейският съюз утре да обявят споразумение за уреждане на търговския спор заради американските мита наложени от администрацията на предишния президент Доналд Тръмп върху стоманата и алуминия.

ООН: Светът стремглаво върви към бедствие

Според източниците на „Ройтерс” споразумението, чиито подробности все още не са окончателно готови, ще позволи на страните от ЕС да изнасят безмитно около 3,3 милиона тона стомана годишно за САЩ съгласно квотна система.

Също така във финалната декларация от срещата на лидерите на Г-20 се очакват призиви за равен достъп до ваксини за всички страни и за действия срещу климатичните промени.

Отделно лидерите на САЩ, Германия, Франция и Обединеното кралство се срещнаха, за да обсъдят своята „сериозна и нарастваща загриженост” относно ядрената програма на Иран. Ислямската република не е част от форума на Г-20.

В съвместно изявление трите нации обявиха, че ако Иран продължи да развива ядрената си програма, това ще застраши възможността за отмяна на икономическите санкции срещу него. Те призоваха иранския президент Ибрахим Раиси да „промени курса... за да избегне опасна ескалация”.

Here at the G20, leaders representing 80% of the world’s GDP – allies and competitors alike – made clear their support for a strong global minimum tax. This is more than just a tax deal – it’s diplomacy reshaping our global economy and delivering for our people.