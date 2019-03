В енецуелският президент Николас Мадуро заяви, че ще разгроми опозицията, която нарече "лудо малцинство", решено да дестабилизира страната, съобщи Ройтерс. Това е първото публично изявление на Мадуро след като опозиционният лидер Хуан Гуайдо му отправи предизвикателство, завръщайки се във Венецуела в понеделник с риск да бъде арестуван, след десетдневна обиколка в пет латиноамерикански страни въпреки забраната на властите да напуска страната, отбелязва агенцията.

На церемония по случай шестата годишнина от смъртта на бившия венецуелски президент Уго Чавес, Мадуро призова привържениците си да участват в "антиимпериалистически демонстрации" в събота, 9 март, които ще съвпаднат с митинг на опозицията, обявен по-рано от Гуайдо.

На 9 март 2014 г. тогавашният президент на САЩ Барак Обама подписа указ, в който Венецуела беше обявена за "изключителна заплаха за националната сигурност на САЩ", припомня ТАСС. През април 2015 г. Мадуро обяви 9 март за "Ден на боливарския антиимпериализъм".

