А мериканският испаноезичен телевизионен канал „Унивисион” съобщи снощи, че негов журналистически екип начело с авторитетния водещ Хорхе Рамос е бил задържан вчера по време на интервю с венецуелския президент Николас Мадуро в президентския дворец „Мирафлорес” в Каракас, предадоха световните агенции.

„На държавния глава не се понравиха въпросите на интервюиращия и той

нареди записът да бъде спрян, да се конфискува техническото оборудване на екипа и да бъдат задържани шестимата журналисти

в двореца „Мирафлорес” в Каракас”, се казва в съобщението.

Part 2. @jorgeramosnews shares what happened when the @Univision team and he were detained after his interview with @NicolasMaduro. pic.twitter.com/tV2IsGd7TW