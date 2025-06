Грета Тунберг е влюбена? Слуховете за романс с млад фотограф предизвикват любопитство

Г рета Тунберг, 22-годишна шведска активистка, напоследък е в заглавията на вестниците с нарастващата си подкрепа за Газа. Активистката, превърнала се в протестираща, неотдавна беше открита на борда на пътуващия към Газа благотворителен кораб „Мадлин“, управляван от пропалестинската Коалиция „Флотилия на свободата“ (FFC). Израелските войски прехванаха кораба и депортираха всичките 12 пътници в съответните им страни, припомня Times of India.

Сега нова мисия изглежда е завладяла ума на младия активист, особено любовта. Тунберг е завързала близко приятелство с млад фотограф, който е неин постоянен спътник в последните ѝ демонстрации.

22-годишният Крис Кебън се втурна да прегърне Тунберг, когато тя се върна на летището в Стокхолм миналия вторник, след като беше арестувана и депортирана от израелските власти.

Дългокосият фотограф и видеооператор е забелязван до активистката вече почти 18 месеца, съобщава Daily mail, а дуото е забелязано да плува заедно в морето край Катания, Сицилия, с група, преди тя да отплава с кораб за Газа.

Greta Thunberg has found love! with the greasy long haired Chris Kebbon, from Stockholm but his parents are middle eastern.



No wonder she is now supporting terrorists 🤣🤣 pic.twitter.com/SBJJqRAOUM