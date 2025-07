Кипър е в пламъци, двама души изгоряха в кола

Д вама души загинаха, а стотици бяха евакуирани, след като масивен горски пожар разтърси Южен Кипър, унищожавайки домове и заплашвайки общности на фона на интензивна гореща вълна, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

Най-малко 100 квадратни километра изгоряха до основи във винопроизводителен район северно от град Лимасол, след като пожарът избухна около обяд в сряда, като няколко фронта все още бяха активни в четвъртък сутринта.

Двама души бяха открити мъртви в изгорял автомобил, хванати в капан от огъня. Най-малко 10 души бяха ранени,

двама от които сериозно, съобщиха от полицията.

A huge forest fire is currently burning in the Limassol Valley, Cyprus. pic.twitter.com/vpKx4M4ThR

Противопожарните самолети бяха преразпределени да продължат борбата със стихията при първата дневна светлина, след като мракът принуди гасенето спре предната вечер.

Властите заявиха, че е твърде рано да се даде точна информация за щетите или какво е предизвикало пожара.

„Говорим за много силни ветрове с пориви, които постоянно се редуваха“, каза говорителят на пожарната Андреас Кетис.

Температурите на острова достигнаха пик от 43 градуса по Целзий в сряда, което предизвика обявяването на жълт код за опасно време. Ново предупреждение беше обявено за четвъртък, като се прогнозира, че максималните температури ще достигнат 44 градуса по Целзий – най-горещото ниво за годината досега.

➡️ Firefighting efforts persist in Cyprus to control flare-ups from a massive wildfire

➡️ The fire has scorched about 39 square miles in Limassol district

➡️ Dozens of homes have been destroyed

➡️ Multiple mountain communities have been evacuated pic.twitter.com/PPqmqnO8gd