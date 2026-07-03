„Спечелихме за Диого!“: Роналдо почете покойния Жота след победата на Португалия

К ристиано Роналдо се разплака на терена, облечен с фланелка на Диого Жота, след драматичната победа на Португалия на Световното първенство. 41-годишният нападател и петкратен носител на „Златната топка“ отдаде изключително емоционална почит на своя съотборник по случай първата годишнина от неговата кончина, пише The Sun.

Португалия постигна трудна и оспорвана победа с 2:1 над Хърватия на осминафиналите, пред погледа на хиляди фенове в Торонто, Канада. Веднага след последния съдийски сигнал CR7 облече националния екип с номер 21 – цифрата, която Жота носеше години наред.

Ronaldo est en pleurs après avoir porté le maillot de Diogo Jota pic.twitter.com/Rbattz4YTr — !£ ǥ ƶ ø n! 🐐 (@kb_Egzon) July 3, 2026

Емоционалният момент идва точно година след като Диого Жота загина при трагична автомобилна катастрофа в Испания на 3 юли миналата година. Двамата бяха изключително близки приятели както в националния отбор, така и извън зеления килим.

Феновете пред телевизионните екрани веднага забелязаха как Роналдо бърше сълзите от очите си.

„Кристиано Роналдо сочи към небето през сълзи, облечен в фланелката на Диого Жота. Това беше за Диого“, написа емоционално фен в социалната мрежа X. Друг добави: „Това искрено ме просълзи. Лидерството и дълбокото уважение, които Роналдо показа днес, са несравними. Той пази паметта на Диого жива на най-голямата сцена от всички.“

„Спечелихме за него, за нас, за Португалия“

Роналдо отказа да свали фланелката на Жота дори по време на официалното интервю след мача, на което получи и наградата за „Играч на мача“.

„Знаехме какво означава тази дата за нас. Знаехме го много добре“, сподели развълнуваният Кристиано. „Спечелихме за Диого, за нас, за цяла Португалия. Преди мача си говорихме в съблекалнята колко невероятно и съдбоносно е това съвпадение в живота ни. Този триумф означава толкова много, и то не само защото продължаваме напред в турнира.“

Преди това в срещата звездата на Ал-Наср отбеляза изравнителното попадение за момчетата на Роберто Мартинес след ключова намеса и проверка с VAR. Това бе първият му гол в елиминационна фаза на голям форум от шест турнира насам и общо 11-о негово попадение на Световни първенства.

Cristiano Ronaldo breaks down in tears after putting on Diogo Jota's jersey. 💔🇵🇹



An emotional tribute that says more than words ever could. pic.twitter.com/c78VcuCjSV — CFN | Caicenzo Football Network (@Caicenzo_FN) July 3, 2026

Драма до последната секунда

Бившият ас на Манчестър Юнайтед и Реал Мадрид беше заменен тактически девет минути преди края на редовното време след изключително интензивно второ полувреме. Това означаваше, че капитанът изгледа от скамейката златния гол с глава на Гонсало Рамос, който падна в 94-тата минута.

Минутите до края обаче бяха истински кошмар за Португалия. В 103-тата минута на рекордно дългото добавено време Хърватия прати топката в мрежата чрез бранителя на Манчестър Сити Йошко Гвардиол. Наложи се нова намеса на VAR, която отмени гола заради засада на Матео Пашалич в хода на атаката.

Cristiano Ronaldo fights back tears in Diogo Jota tribute after dramatic World Cup win https://t.co/Zf3pN4LrYO — talkSPORT (@talkSPORT) July 3, 2026

След края на мача снимка на Диого Жота беше прожектирана на гигантските екрани на стадион „БМО Фийлд“, а Роналдо събра целия отбор и треньорския щаб в центъра на терена. Той вдигна високо екипа на своя покойен приятел и посочи към небето под бурните аплодисменти на публиката.

На четвъртфиналите в понеделник Португалия ще се изправи срещу отбора на Испания в Далас.