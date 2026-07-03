Свят

„Спечелихме за Диого!“: Роналдо почете покойния Жота след победата на Португалия

Португалия елиминира Хърватия с 2:1 в драматичен осминафинал на Световното първенство в Торонто. Голямата звезда Кристиано Роналдо не сдържа сълзите си и почете паметта на Диого Жота точно една година след трагичната смърт на своя съотборник

Стела Христова Стела Христова

3 юли 2026, 09:54
„Спечелихме за Диого!“: Роналдо почете покойния Жота след победата на Португалия
Източник: БГНЕС/ВЕСТИ

К ристиано Роналдо се разплака на терена, облечен с фланелка на Диого Жота, след драматичната победа на Португалия на Световното първенство. 41-годишният нападател и петкратен носител на „Златната топка“ отдаде изключително емоционална почит на своя съотборник по случай първата годишнина от неговата кончина, пише The Sun.

Португалия постигна трудна и оспорвана победа с 2:1 над Хърватия на осминафиналите, пред погледа на хиляди фенове в Торонто, Канада. Веднага след последния съдийски сигнал CR7 облече националния екип с номер 21 – цифрата, която Жота носеше години наред.

Емоционалният момент идва точно година след като Диого Жота загина при трагична автомобилна катастрофа в Испания на 3 юли миналата година. Двамата бяха изключително близки приятели както в националния отбор, така и извън зеления килим.

Феновете пред телевизионните екрани веднага забелязаха как Роналдо бърше сълзите от очите си.

„Кристиано Роналдо сочи към небето през сълзи, облечен в фланелката на Диого Жота. Това беше за Диого“, написа емоционално фен в социалната мрежа X. Друг добави: „Това искрено ме просълзи. Лидерството и дълбокото уважение, които Роналдо показа днес, са несравними. Той пази паметта на Диого жива на най-голямата сцена от всички.“

Почит и триумф: Роналдо и Португалия с победа в памет на Диого Жота
10 снимки
Роналдо
Роналдо
Роналдо
Роналдо
  • „Спечелихме за него, за нас, за Португалия“

Роналдо отказа да свали фланелката на Жота дори по време на официалното интервю след мача, на което получи и наградата за „Играч на мача“.

„Знаехме какво означава тази дата за нас. Знаехме го много добре“, сподели развълнуваният Кристиано. „Спечелихме за Диого, за нас, за цяла Португалия. Преди мача си говорихме в съблекалнята колко невероятно и съдбоносно е това съвпадение в живота ни. Този триумф означава толкова много, и то не само защото продължаваме напред в турнира.“

Преди това в срещата звездата на Ал-Наср отбеляза изравнителното попадение за момчетата на Роберто Мартинес след ключова намеса и проверка с VAR. Това бе първият му гол в елиминационна фаза на голям форум от шест турнира насам и общо 11-о негово попадение на Световни първенства.

  • Драма до последната секунда

Бившият ас на Манчестър Юнайтед и Реал Мадрид беше заменен тактически девет минути преди края на редовното време след изключително интензивно второ полувреме. Това означаваше, че капитанът изгледа от скамейката златния гол с глава на Гонсало Рамос, който падна в 94-тата минута.

Минутите до края обаче бяха истински кошмар за Португалия. В 103-тата минута на рекордно дългото добавено време Хърватия прати топката в мрежата чрез бранителя на Манчестър Сити Йошко Гвардиол. Наложи се нова намеса на VAR, която отмени гола заради засада на Матео Пашалич в хода на атаката.

След края на мача снимка на Диого Жота беше прожектирана на гигантските екрани на стадион „БМО Фийлд“, а Роналдо събра целия отбор и треньорския щаб в центъра на терена. Той вдигна високо екипа на своя покойен приятел и посочи към небето под бурните аплодисменти на публиката.

На четвъртфиналите в понеделник Португалия ще се изправи срещу отбора на Испания в Далас.

Автор: Стела Христова
Кристиано Роналдо Диого Жота Световно първенство Футбол Португалия Емоционална почит
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Румен Радев потвърди в НС - България налага вето срещу 21-вия пакет санкции срещу Москва

Румен Радев потвърди в НС - България налага вето срещу 21-вия пакет санкции срещу Москва

„Спечелихме за Диого!“: Роналдо почете покойния Жота след победата на Португалия

„Спечелихме за Диого!“: Роналдо почете покойния Жота след победата на Португалия

Четвърти ден без следа: Нови свидетели видели отвлечената Наталия и похитителя ѝ

Четвърти ден без следа: Нови свидетели видели отвлечената Наталия и похитителя ѝ

Цените на петрола - ръст преди празничния уикенд в САЩ

Цените на петрола - ръст преди празничния уикенд в САЩ

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
10 породи кучета, които обичат водата, калта и забавленията на открито

10 породи кучета, които обичат водата, калта и забавленията на открито

dogsandcats.bg
Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ
Ексклузивно

Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ "Тракия"

Преди 13 часа
Зеленски заплаши Русия с разплата
Ексклузивно

Зеленски заплаши Русия с разплата

Преди 12 часа
МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара
Ексклузивно

МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара

Преди 11 часа
Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми
Ексклузивно

Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми

Преди 11 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Мъченикът, който отказа да се отрече от вярата си и загина в мъки</p>

Паметта на св. мъченик Якинт и св. Анатолий се почита днес

Любопитно Преди 36 минути

Денят е посветен на двама свети, оставили значима следа в историята на християнството.

Имотни измами край София: Семейна вила, обявена за продан, се оказа с други собственици

Имотни измами край София: Семейна вила, обявена за продан, се оказа с други собственици

България Преди 45 минути

В разследването на Вероника Димитрова се появяват познати имена от предишни казуси с неправомерно придобиване на имоти

<p>Русия нанесе удари по Украйна, жертви в Сумска област и Кривой Рог - Киев отбелязва ден на траур</p>

Нови руски удари взеха жертви в Украйна, Киев е в траур след най-смъртоносната атака тази година

Свят Преди 1 час

След най-смъртоносната руска атака срещу украинската столица от началото на годината, при която загинаха 27 души, нови въздушни удари причиниха жертви и ранени в няколко украински региона

<p>Камион, управляван от 11-годишно момче, отне живота на девет монаси в&nbsp;Тайланд</p>

11-годишно дете се вряза с камион в будистки монаси в Тайланд, девет души загинаха

Свят Преди 2 часа

Трагедията е станала по време на поклонническо шествие, а полицията разследва причините за катастрофата

<p>Експлозия в Дамаск с жертви, Иран заплаши танкерите в Ормузкия проток&nbsp;(ОБЗОР)</p>

Близкият изток остава под силен натиск: Експлозия в Дамаск, напрежение в Ормузкия проток и ново предупреждение на САЩ

Свят Преди 2 часа

Девет цивилни загинаха при бомбен атентат в сирийската столица, Иран отправи ново предупреждение към корабите в Ормузкия проток, а Вашингтон заяви подкрепа за правото на Пакистан да се защитава на фона на ескалиращото напрежение с Афганистан

<p>Геомагнитна буря удря Земята</p>

Геомагнитна буря от ниво G2 удря Земята - NOAA издаде предупреждение

Свят Преди 2 часа

Очакват се временни смущения в комуникациите, спътниковите системи и възможност за полярни сияния

<p>Първи кадри от погребението на Хаменей, мистериозен генерал се появи от укритие</p>

Започна погребението на Али Хаменей, тялото му пристигна в Техеран

Свят Преди 3 часа

Държавните медии съобщиха, че церемонията ще продължи няколко дни и ще премине през няколко града в Иран и Ирак.

.

Извънземни от дълбините: Учени заснеха 31 нови прозрачни създания край Бразилия

Любопитно Преди 3 часа

Рекордно откритие край Бразилия: учени откриха 31 нови океански вида за две седмици. С помощта на лазерни технологии те заснеха създания от дълбините, които изглеждат като извънземни

Защо някои хора оставят съобщенията ви неотворени с часове? Психолози дават неочакван отговор

Защо някои хора оставят съобщенията ви неотворени с часове? Психолози дават неочакван отговор

Любопитно Преди 3 часа

Ако ваше съобщение стои неотворено с часове, проблемът най-вероятно не е във вас. Психолозите разкриват, че бавните отговори в дигиталната ера рядко са знак за отхвърляне, а по-скоро симптом за „когнитивен товар“ и умора от виртуалните задължения

Развива се за минути в жегата: Коя е най-голямата заплаха за децата през лятото

Развива се за минути в жегата: Коя е най-голямата заплаха за децата през лятото

Любопитно Преди 3 часа

Топлинният удар при децата може да се развие за минути и представлява пряка заплаха за живота. В горещо време е важно родителите да разпознаят опасните симптоми навреме, да окажат първа помощ и да потърсят медицинска помощ без забавяне

5 тайни за изграждане на магнетична аура, която привлича всички

5 тайни за изграждане на магнетична аура, която привлича всички

Любопитно Преди 3 часа

Харизмата не е вродена дарба за малцина, а резултат от малки ежедневни навици. Психолозите разкриват 5 лесни, но мощни тайни как да изградите магнетична аура, която естествено привлича хората около вас и ви превръща в център на положителна енергия

Истанбул (Константинопол)

3 юли: Един бунт, който взриви империята и върна свободата на 1500 българи

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

<p>Момчето, което утре може да управлява Франция</p>

Запознайте се с Жордан Бардела - момчето, което утре може да управлява Франция

Свят Преди 3 часа

30-годишният лидер на десницата израсна в бедно предградие, но днес е на крачка от битката за Елисейския дворец. Вижте кой е политикът, който може да смени Марин Льо Пен и да промени изцяло курса на Франция, ако съдът я спре от вота

Времето се побърква в петък: Бури, градушки и студ удрят тези райони

Времето се побърква в петък: Бури, градушки и студ удрят тези райони

България Преди 3 часа

Вижте прогнозата за следващите няколко дни

Катастрофирал тир блокира пътя от Ямбол към ГКПП „Лесово“

Катастрофирал тир блокира пътя от Ямбол към ГКПП „Лесово“

България Преди 11 часа

Леките автомобили се пренасочват през град Елхово

Момчето, спасено от полицай в Марица: Много благодаря, че ме извади

Момчето, спасено от полицай в Марица: Много благодаря, че ме извади

България Преди 11 часа

Инцидентът стана в сряда, когато игра край реката едва не завърши с трагедия

Всичко от днес

От мрежата

Репродуктивни проблеми при кучетата: симптоми, които не бива да пренебрегвате

dogsandcats.bg

Защо кучето обича да спи в дрехите ви

dogsandcats.bg
1

До 30 градуса през почивните дни

sinoptik.bg
1

Защитата на горите от пожар е недостатъчна

sinoptik.bg

Синдромът "seen": Защо премисляш всяко съобщение, което получаваш?

Edna.bg

Осъдиха Крис Браун да изплати 13 млн. долара на икономката си

Edna.bg

В Германия правят нещо невиждано, за да назначат Юрген Клоп

Gong.bg

Селекционерът на Испания: Бяхме близо до съвършенството

Gong.bg

България ще наложи резерви на 21-ия пакет санкции срещу Русия

Nova.bg

По следите на имотните измами: Необичайно изгодни оферти за парцели разкриха още схеми в Софийско

Nova.bg