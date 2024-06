Горещините и липсата на вода в Индия: Бедните в Делхи понася тежки последици

В бедняшките квартали на Делхи в Чанакяпури няма прясна вода. Температурата е 49,9 градуса по Целзий, или 121 градуса по Фаренхайт - най-горещата температура, регистрирана в историята.

(Във видеото може да научите повече за: Неистови горещини: Жегите в Индия взеха жертви)

Слънцето се отразява на ламаринените покриви на колибите. Отчаяните хора чакат да им бъде доставена питейна вода.

Когато тя пристига, настъпва хаос.

Десетки хора тичат към камиона, някои дори се качват върху него, за да хвърлят тръби, бутат се, за да напълнят контейнерите си с вода. Всеки идва пръв и много хора пропускат да се възползват.

Майката на шест деца Пунам Шах е една от тези хора.

„В семейството ми има 10 души - шест деца, аз и съпругът ми, свекърва ми, понякога идват роднини - можем ли всички да се изкъпем в една кофа с вода?“, пита тя.

Днес семейството ѝ може да няма дори една кофа. Поонам работи на сергията си за улична храна, когато пристига камионът с вода. Тя се опитва да изтича за него, но вече е късно, водата е свършила.

„Какво трябва да направим? Няма вода. Аз работя в магазин, там няма вода. Но забравете за магазина, нямаме вода за децата си.“

Сега тя ще търси да купи вода - това ще й струва до половината от 3 долара, които обикновено печели за ден, продавайки самоса и други закуски.

Тъй като рекордни горещини обхващат Северна Индия, правителството на Делхи е принудено да разпредели тези безплатни доставки на вода. Преди кварталът на Пунам получаваше по две-три доставки с цистерни на ден. Сега е само една.

През последната седмица температурите в Делхи се движат над 40 градуса по Целзий, а във вторник достигнаха рекордните 49,9 градуса по Целзий в един от районите на столицата по данни на индийското метеорологично управление.

Досега в града е регистриран поне един смъртен случай, а в цялата страна - десетки други.

В болницата Рам Манохар Лохия (RML) в Делхи в отделението за топлинен удар с резервоари за студено потапяне се лекуват все повече пациенти с екстремен топлинен удар, изтощение и дехидратация.

Ледените вани и климатикът на болницата могат да помогнат на шепа от милионите хора, които нямат друг избор, освен да се борят смело с горещините в Делхи, за да изкарват прехраната си, но само ако стигнат бързо до болницата.

„Смъртността при топлинен удар е много, много висока, близо 60-80 %. Хората могат да оцелеят, ако получат незабавна и много ранна медицинска помощ, която включва бързо охлаждане на тялото“, казва д-р Аджай Шукла, медицински управител на болницата, пред CNN.

India’s scorching heat and lack of water leave Delhi’s poor to suffer worst of climate crisis



There’s no fresh water in the slums of Delhi’s Chanakyapuri neighborhood. It’s 49.9 degrees Celsius, or 121 Fahrenheit – the hottest temperature on record.



The sun belts off the tin… pic.twitter.com/QLFChKJ3i0