Гореща вълна в Канада: 22,5 градуса през декември

С лед като предизвика тревога по целия свят заради небивалата жега, която преживя това лято, регион в Западна Канада тази седмица претърпя ново рекордно покачване на живачния стълб - до 22,5 градуса по Целзий, предаде Франс прес.

Пентиктън, който е в централната част на най-западната провинция Британска Колумбия и от месеци е изложен на повтарящи се екстремни метеорологични явления,

регистрира тази необичайна температура в сряда.

Canada 🇨🇦 has done it again...



We just observed the hottest December day on record in British Columbia. Tying the all-time national Canadian December highest temperature.



This weather station beat its previous December record by a monstrous 8°C. Jeepers. pic.twitter.com/7JNjPipJke