Google осъден на $314.6 млн. за злоупотреба с данни от Android

Т ехнологичният гигант "Гугъл" (Google), собственост на "Алфабет" (Alphabet), бе осъден във вторник да плати 314,6 млн. долара по колективен иск за използване на данни от мобилни устройства, базирани на "Андроид" (Android), без знанието на потребителите, предаде агенция Ройтерс.

Искът е бил подаден през 2019 г. от името на 14 милиона калифорнийци.

Google Fined $314 Million for Secretly Collecting Android Data — News



A California jury has found that Google secretly siphoned off Android users’ mobile data — and now the tech giant owes $314 million in damages, Bloomberg reported.



📑 According to the class action lawsuit:

