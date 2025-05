Пет начина, по които Илон Мъск промени Белия дом и администрацията на Тръмп

И лон Мъск се разделя с администрацията на президента Доналд Тръмп след бурни 129 дни, белязани от ограничаване на държавните разходи и множество противоречия, които привлякоха вниманието на целия свят. Най-богатият човек на планетата използва позицията си, за да предизвика съществуващия ред във Вашингтон и остави трайна следа, докато оглавяваше Министерството на правителствената ефективност (Doge).

Драматичен финал

В социалната мрежа X, собственост на Мъск, милиардерът благодари на Доналд Тръмп за времето си в Doge, а президентът отговори, че ще даде съвместна пресконференция с Мъск в Овалния кабинет в петък: „Това ще бъде последният му ден, но всъщност не, защото той винаги ще бъде с нас, помагайки през целия път.“

Макар мандатът на Мъск като „специален държавен служител“ да продължи малко повече от четири месеца, серия от негови решения разтърсиха федералното правителство и породиха сътресения и извън САЩ.

Резачката на Doge и битката с разходите

Основната мисия на Илон Мъск в Белия дом беше да ореже значително държавните разходи. Първоначалната му цел беше намаление от поне 2 трилиона долара, която впоследствие се коригира на 1 трилион долара, а по-късно на 150 милиарда долара. Към момента Doge твърди, че общо са били спестени 175 милиарда долара чрез продажба на активи, прекратяване на лизинги, отменени безвъзмездни помощи, разкриване на измами, регулаторни облекчения и съкращаване на 260 000 души от общо 2,3 милиона федерална работна сила.

В същото време независим анализ на BBC установи, че някои от цифрите са трудно доказуеми, а действията на Doge често се оказваха обект на съдебни спорове. Федерални съдии на няколко пъти спираха масови уволнения и нареждаха възстановяване на служители, включително в Националната администрация за ядрена сигурност, което доведе до поредните противоречия.

Самият Мъск открито призна, че при подобни мащабни действия е напълно сигурно, че ще се допуснат грешки.

„Ще направим грешки“, каза той през февруари, след като отделът му погрешно обърка регион в Мозамбик с ивицата Газа при съкращаване на хуманитарна програма.

"Но ще действаме бързо, за да поправим грешките."

Натискът на Doge за достъп до поверителни данни, особено тези на Министерството на финансите, също предизвика опасения за сигурността на личната информация на милиони американци.

"For me it was never about money, but solving problems for the future of humanity"



