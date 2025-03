Годишната инфлация в еврозоната през февруари се забавя

Т емпът на нарастване на цените в еврозоната се забавя до 2,4 на сто на годишна основа през февруари 2025 г. (спрямо същия месец на 2024 г.) при 2,5 на сто през януари. Това сочи предварителната оценка на европейската статистическа агенция Евростат, публикувана днес на официалния й сайт.

Тази оценка на Евростат е малко над очакванията на анализатори, които прогнозираха забавяне до 2,3 на сто на темпа на нарастване на инфлацията в еврозоната. Нейното равнище се приближава до целта на Европейската централна банка за годишно ниво от 2 на сто, посочва Ройтерс.

Най-значително годишно увеличение през февруари се очаква при цените на услугите в еврозоната (3,7 на сто). Темпът им нарастване обаче се забавя спрямо януари (3,9 на сто), сочи предварителната оценка на европейската статистическа служба.

Euro area 🇪🇺 annual #inflation stood at 2.4% in February 2025, down from 2.5% the previous month, according to flash estimate data from @EU_Eurostathttps://t.co/2mlqkdtsCd