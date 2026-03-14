Свят

Година след трагедията в Кочани: РСМ почита паметта жертвите

14 март 2026, 07:52
Източник: БГНЕС

Р епублика Северна Македония отбелязва една година от трагедията в Кочани, при която при пожар в нощно заведение загинаха десетки млади хора, а стотици бяха ранени.

На 16 март 2025 г. в дискотека Пулс избухна опустошителен пожар по време на нощно събитие. При трагедията живота си загубиха 63 души, а още 223 получиха тежки изгаряния и други наранявания. Инцидентът предизвика вълна от траур в страната и постави сериозни въпроси за безопасността в нощните заведения.

Програма в памет на жертвите

Възпоменателните събития в Кочани започват с литургия и заупокойна служба в храма Св. вмч. Георги Победоносец. По-късно през деня на градските гробища ще бъде отслужен трисагий – кратка заупокойна молитва за загиналите.

На следващия ден ще се проведат редица инициативи в памет на жертвите. Организиран е маратон по маршрута между Щип и Кочани под мотото „Тичаме и караме в чест на загиналите 63 ангели в Кочани“.

Планирано е и първото мемориално планинарско шествие по маршрута Пониква – връх Панагюр – Осогово под надслов „Ивона Антова и 63 ангели“.

В спортна зала Сашо Лазаров-Чапо ще се проведе баскетболен турнир с участието на пострадали при пожара, а по-късно в Националния център за култура Бели мугри ще се състои музикално и балетно представление под надслов „Кочани ви благодари“.

Вечерта там ще има концерт на Марко Виденович и група Мевлем, както и представяне на книгата **„Ке те има“ („Ще те има“) ** на Марина Стойчевска.

Събиране в часа на трагедията

В понеделник, 16 март, граждани ще се съберат пред дискотека Пулс точно в часовете, когато избухна пожарът – между 2:15 и 2:32 ч. Инициативата е под мотото „Светлината, която остава“.

По-късно през деня ще се проведе още един мемориален маратон от Щип през Облешево до Кочани.

В парка на Революцията в града ще бъде открит символичен стенопис „Стена на спомена“, посветен на недовършените мечти на загиналите младежи. Там ще бъде отслужена и заупокойна молитва.

Очаква се в културния център Бели мугри да бъде открит и мемориален паметник под надслов „Недовършени мечти – всяко име е нечий свят“, посветен на жертвите на трагедията.

Какво се случи на 16 март 2025 г.

Пожарът в дискотека Пулс избухна малко след 2:00 часа през нощта по време на концерт, когато заведението е било пълно с млади хора. По първоначални данни огънят се е разпространил изключително бързо, а гъстият дим е предизвикал паника сред посетителите.

Много от присъстващите са се опитали да напуснат заведението едновременно, което довело до блъсканица и затруднило евакуацията. Пожарникари, полицаи и екипи на спешна помощ пристигнали на място и започнали мащабна спасителна операция.

Част от най-тежко пострадалите бяха транспортирани за лечение в болници в съседни държави, включително и в България.

Трагедията предизвика масово обществено недоволство и доведе до проверки на десетки нощни заведения в страната за спазване на правилата за безопасност. Срещу редица лица бяха започнати разследвания за евентуални нарушения, свързани със сигурността на обекта.

Година по-късно болката за семействата на жертвите остава, а паметта за загиналите млади хора продължава да обединява жителите на Кочани и цяла Северна Македония.

Източник: Специален пратеник на БТА Симона-Алекс Михалева    
Кочани РСМ годишнина Пулс жертви почит
