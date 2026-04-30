Песков: Спираме огъня на 9 май едностранно

30 април 2026, 20:29
Източник: AP/БТА

Г оворителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви в четвъртък, че Русия възнамерява да прекрати огъня на 9 май, независимо от съгласието или отказа на Украйна за временно примирие.

Отговаряйки на въпроси на журналисти относно реакцията на Украйна на предложението за прекратяване на огъня, говорителят на руския президент отбеляза, че ''всъщност реакция не е необходима''.

Песков: Киев не дава знак за примирие

''Това е решение на главата на руската държава и то ще бъде изпълнено'', подчерта Песков.

Вчера руският президент Владимир Путин, по време на телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп, е изразил готовността на Русия да обяви примирие с Украйна на 9 май, което съвпада с парада в чест на Деня на победата, честван в Москва.

Володимир Зеленски обяви днес, че е инструктирал украинските представители да разберат от екипа на президента на САЩ подробностите за руското предложение, а именно дали става въпрос за ''няколко часа охрана на парада в Москва или за нещо повече''. Същевременно Зеленски подчерта, че Киев предлага ''дългосрочно прекратяване на огъня, гарантиращо надеждна сигурност за хората и траен мир“.

Европейският съюз, коментира телефонния разговор между президента на САЩ и Русия, подчертавайки, че на Москва не може да се има доверие.

Източник: Фокус    
Русия Украйна прекратяване на огъня
