Първи полет от САЩ от седем години кацна в Каракас

П ървият директен пътнически полет между САЩ и Венецуела пристигна днес в столицата на южноамериканската държава, седем години след като Министерството на вътрешната сигурност на САЩ нареди спиране на полетите за неопределено време, позовавайки се на опасения за сигурността, съобщи "Асошиейтед прес".

До възобновяването на директните граждански полети между двете страни се стига месеци след залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро от САЩ при операция срещу резиденцията му в Каракас в началото на януари.

След това Венецуела навлезе във "фаза на стабилизация". В момента страната се управлява от изпълняващата длъжността президент Делси Родригес и преминава през сложен преход под продължаващ натиск и с участието на САЩ.

Родригес, бивш вицепрезидент, се ангажира с прагматичен преход отгоре надолу, като инициира "чистка" на твърдолинейните съюзници на Мадуро, като същевременно приветства американските инвестиции. Тя запази контрол над апарата за сигурност, но същевременно се стреми към повторна стабилизация на петролния сектор.

При управлението на Родригес правителството прие закони, позволяващи на частни компании контрол върху проучванията на петрол. Производството на петрол се е увеличило и санкциите, наложени от САЩ, са частично облекчени, което води до икономическо ускорение в някои сектори, въпреки че ползите все още не са достигнали до населението. Въпреки политическите промени, около 7,9 милиона души във Венецуела все още се нуждаят от хуманитарна помощ.

Въпреки че много политически затворници са освободени, към април над 400 такива остават задържани.

Лидерът на опозицията Мария Корина Мачадо призова САЩ да ускорят изборите, предупреждавайки, че продължителният преход рискува граждански вълнения.

Проучване на общественото мнение в края на април показа нарастващо нетърпение и разочарование сред венецуелците както по отношение на бавния преход, така и на ролята на САЩ.