Karōshi: Японският феномен „смърт от преумора“, който тихо се превръща в глобална криза

От японски феномен до световна епидемия: Цената, която плащаме за модерния работохолизъм

1 май 2026, 07:13
Източник: iStock/Getty Images

Я понската корпоративна култура е толкова изтощителна и конкурентна, че се появи термин, който описва „смъртта от преумора“: karōshi (кароши). Първоначално формулиран през 70-те години на миналия век, феноменът някога беше отхвърлян като особеност на японската култура, но редица изследвания сочат, че проблемът е много по-универсален, отколкото се предполагаше по-рано – и вероятно тихо нараства в целия свят.

След Втората световна война Япония се изгради наново върху договор между служител и работодател: обещаваха се доживотна сигурност на работното място и просперитет в замяна на лоялност, саможертва и пълна отдаденост. Беше тежко, но сделката се отплати. От 50-те до началото на 90-те години Япония игра играта на капитализма и глобализацията почти до съвършенство, издигайки се бързо до втората по големина икономика в света. Това беше наистина забележителен подвиг, като се има предвид, че страната беше срината от бомбардировки само няколко десетилетия по-рано.

Може ли прекомерната работа да ви убие?

„Салариманът“ (salaryman) се превърна в културен архетип – чиновник с костюм, вратовръзка и прилична прическа. Той пристигаше рано в офиса с първия влак. Редовно пропускаше обедната си почивка. Пиеше с шефовете си до късно, защото алтернативата беше никога да не получи повишение. Спеше по няколко часа на нощ, преди да направи всичко това отново, и отново, и отново. Напускането никога не беше вариант, за да не бъдеш посрещнат с огромна социална стигма.

В следвоенната епоха салариманът беше представян като положителна фигура, нещо като невъзпят герой, помогнал на Япония да се върне от ръба на пропастта. След това хората започнаха буквално да умират на бюрата си.

Още през 1969 г. в Япония започнаха да се наблюдават случаи на инфаркти и инсулти, свързани с екстремна преумора. Самоубийството, свързано с тежък стрес на работното място и прегаряне (бърнаут), известно като karojisatsu, беше друг важен фактор. Други умираха от недохранване, свързано с интензивен стрес. До началото на 80-те години проблемът стана достатъчно широкоразпространен, за да заслужи собствено име: karōshi.

Статистиката в Япония сочи, че 60% от работниците в големите корпорации страдат от високо ниво на тревожност, а 65% признават, че имат проблеми с психиката

Дори днес мащабът на проблема е стряскащ. По данни на японското министерство на здравеопазването през 2024 г. е имало най-малко 1304 документирани случая на karōshi. Освен това се изчислява (към 2023 г.), че 10,1% от мъжете и 4,2% от жените в Япония работят повече от 60 часа седмично (това са 12-часови работни дни, пет дни в седмицата). При самонаетите лица процентът е още по-висок. И докато „салариманът“ исторически е бил мъжки стереотип, данните сочат, че младите жени биват въвличани в културата на преумора с нарастващи темпове.

СЗО: Стотици хиляди умират всяка година от преумора

През последните години няколко високопрофилни скандала изтласкаха неудобната тема за karōshi в общественото съзнание. Един емблематичен случай включва 24-годишната Мацури Такахаши, която се самоуби през 2015 г. Благодарение на упоритите усилия на майка ѝ, трагичната история привлече огромно медийно внимание. Оказа се, че тя е работила над 100 часа извънреден труд на месец преди смъртта си, като на места е спяла едва по 10 часа на седмица. Нейното работно място, една от най-големите рекламни агенции в Япония, в крайна сметка беше подведено под отговорност за смъртта ѝ.

В светлината на тези скандали японското правителство се опита да реформира културата на работното място и да наложи по-строги разпоредби за работното време, но напредъкът е бавен и непостоянен.

Но проблемът вече не е само на Япония. Знаково проучване на Световната здравна организация (СЗО) от 2021 г. изчисли, че през 2016 г. приблизително 745 000 души по света са починали поради инсулт и сърдечни проблеми, причинени от дългото работно време.

Проучването на СЗО предполага, че работата над 55 часа седмично е свързана с 35% по-висок риск от инсулт и 17% по-висок риск от смърт от исхемична болест на сърцето в сравнение с работна седмица от 35 до 40 часа. Мъжете са непропорционално засегнати, съставлявайки 72% от тези смъртни случаи.

Дори в Западна Европа и Северна Америка, където защитата на труда обикновено е по-силна, работната култура взема тревожен обрат. Възходът на електронните комуникации и постоянната дистанционна работа размиха границата между офиса и дома, докато „гиг икономиката“ (икономиката на кратковременните ангажименти) подхранва идеята, че хората трябва да се трудят денонощно.

Старият образ на преумората може да е посивял мъж, заспал в метрото на Токио в полунощ с измачкан костюм, но новата фигура е навсякъде и се крие пред очите ни.

