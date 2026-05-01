Кой празнува имен ден днес

Na 1 май почитаме паметта на свети пророк Йеремия и на преподобномъченик Акакий Серски

Н а 1 май почитаме паметта на свети пророк Йеремия и на преподобномъченик Акакий Серски.

Пророк Йеремия е от четиримата "големи" пророци (с големи книги) в Библията. Той живял през шести век преди Христос. Бил син на юдейски свещеник.

На младини Йеремия получил от Бог заръката да възвести волята Му на евреите, които по онова време се предавали на пороци и идолослужение. Йеремия, послушен на Божията повеля, започнал да укорява народа за греховете му и да предупреждава, че Божият гняв ще дойде над евреите и ще ги завладее силен народ. И това скоро се случило. Първо египтяните завзели земята им, но юдеите упорствали в греховете си и след години вавилонският цар Навуходоносор завладял Йерусалим, разграбил храма и отвел в плен много юдеи.

Йеремия дълбоко скърбял за това. Той молел Бог да смекчи праведния Си гняв и да прекрати бедствието. Бог го утешил, като му обещал, че ще изпрати на народа Спасител, Който ще се роди от рода на Давид. Йерусалим запустял. В Юдея останали само бедни хора. Йеремия предпочел да остане с тях и излял своята скръб за тежката съдба в книгата "Плач Йеремиев". А когато останалите в Йерусалим юдеи се разбунтували и убили вавилонския управител, те, изплашени от царския гняв, избягали в Египет, където насила взели със себе си и Йеремия. Там той продължил да наставлява народа, но те не искали да го слушат и един ден го убили с камъни.

Днешният ден е свързан със стария обичай "Ирминден" - газене на подници.

Още в ранни зори момите, накичени с лепка (вид трева) по главите, отиват да копаят пръст. Тази пръст (глина) събират на едно място и всеки се изрежда да я гази. Вярва се, че подницата има магическа сила и всеки, който гази глината, от която тя се прави, ще се предпази от ухапване от змия.

Църквата отдава почит и на преподобномъченик Акакий.

Той бил роден в населеното с българи Ново село (Неохори) до град Солун.  Казвал се Атанасий. Още като дете го дали да учи занаят при един обущар, но той жестоко биел момчето всеки ден и то избягало. Прибрали го мюсюлмани, които го подлъгали и го обрязали.

Щом пораснал, съвестта започнала да го мъчи и Анастасий отишъл в Хилендарския манастир, където станал монах Акакий. След няколко години Акакий отишъл в Цариград, където открито се отрекъл от исляма и бил обезглавен на 1 май 1816 г.

Имен ден днес празнуват всички с имената Мая, Майа, Майя, Еpмeнко, Ермелина, Мая, Тамара.

Източник: БТА/Проф. Иван Желев    
1 май Свети пророк Йеремия Преподобномъченик Акакий Серски Библия Ирминден Газене на подници Православен празник Пророци Манастир Хилендар Имен ден
Прогноза за почивните дни: Къде ще вали и кога ще видим слънцето

Прогноза за почивните дни: Къде ще вали и кога ще видим слънцето

1 май: Трагедията под Околчица, когато планината се превърна в лавина от смърт

1 май: Трагедията под Околчица, когато планината се превърна в лавина от смърт

Отбелязваме Деня на труда: История, традиции и значение

Отбелязваме Деня на труда: История, традиции и значение

Иран с остро предупреждение към САЩ: Ще отговорим на всяка атака

Иран с остро предупреждение към САЩ: Ще отговорим на всяка атака

Фиксирана или плаваща лихва: Избор, който струва хиляди евро

Фиксирана или плаваща лихва: Избор, който струва хиляди евро

pariteni.bg
Как протича половият цикъл при женските котки

Как протича половият цикъл при женските котки

dogsandcats.bg
1 май: Трагедията под Околчица, когато планината се превърна в лавина от смърт
Ексклузивно

1 май: Трагедията под Околчица, когато планината се превърна в лавина от смърт

Преди 1 час
Иран с остро предупреждение към САЩ: Ще отговорим на всяка атака
Ексклузивно

Иран с остро предупреждение към САЩ: Ще отговорим на всяка атака

Преди 56 минути
Прогноза за почивните дни: Къде ще вали и кога ще видим слънцето
Ексклузивно

Прогноза за почивните дни: Къде ще вали и кога ще видим слънцето

Преди 1 час
150 години от Априлското въстание – памет за героизма и саможертвата
Ексклузивно

150 години от Априлското въстание – памет за героизма и саможертвата

Преди 1 час
Последни новини

Пожар след украински удар в рафинерията в руския черноморски град Туапсе

Нова украинска атака с дрон предизвика пожар в Туапсе

Свят Преди 36 минути

Това е четвъртата подобна атака през последната седмица срещу стратегически обекти в района

<p>Японският феномен &bdquo;смърт от преумора&ldquo;, който тихо се превръща в глобална криза</p>

Karōshi: Японският феномен „смърт от преумора“, който тихо се превръща в глобална криза

Свят Преди 1 час

От японски феномен до световна епидемия: Цената, която плащаме за модерния работохолизъм

Първи полет от САЩ от седем години кацна в Каракас

Първи полет от САЩ от седем години кацна в Каракас

Свят Преди 10 часа

Пезешкиан: САЩ продължават войната с Иран

Пезешкиан: САЩ продължават войната с Иран

Свят Преди 11 часа

Пезешкиан: Продължаването на този потиснически подход е неприемливо

Конгресът на САЩ сложи край на рекордната финансова блокада на Белия дом

Конгресът на САЩ сложи край на рекордната финансова блокада на Белия дом

Свят Преди 11 часа

Камарата на представителите прие мярката, вече одобрена от Сената

<p>Тръмп: Кралят ме накара да направя нещо, което никой друг не успя</p>

Тръмп за Чарлз III: Най-страхотният от всички крале

Свят Преди 12 часа

Кралят и кралицата посетиха днес военното гробище в Арлингтън край Вашингтон

Песков: Спираме огъня на 9 май едностранно

Песков: Спираме огъня на 9 май едностранно

Свят Преди 12 часа

Песков: Това е решение на главата на руската държава и то ще бъде изпълнено

150 години от Априлското въстание: Кулминацията на тържествата е в Копривщица

150 години от Априлското въстание: Кулминацията на тържествата е в Копривщица

България Преди 12 часа

Тази вечер ще се проведе тържествена заря-проверка

Почина художникът Георг Базелиц

Почина художникът Георг Базелиц

Свят Преди 13 часа

Базелиц е сред най-значимите фигури в следвоенното европейско изкуство

Проф. Брус Фейн: Тръмп е като Наполеон преди Ватерло

Проф. Брус Фейн: Тръмп е като Наполеон преди Ватерло

Свят Преди 13 часа

Той предупреди, че САЩ се отдалечават от първоначалната идея за Америка като държава на принципи

ГЕРБ-СДС внесе законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния дълг

ГЕРБ-СДС внесе законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния дълг

България Преди 14 часа

Предлаганите мерки са част от по-широка визия за повишаване на финансовата грамотност

Северна Македония отново постави условия на България

Северна Македония отново постави условия на България

Свят Преди 14 часа

Властите в Скопие ще търсят диалог с новото правителство в България

Учени откриха истинската граница на Млечния път

Учени откриха истинската граница на Млечния път

Любопитно Преди 15 часа

Това откритие помага на учените да разберат по-добре как галактиката ни се е развивала и еволюирала в продължение на милиарди години

Човек загина при катастрофа на пътя Русе - Велико Търново

Човек загина при катастрофа на пътя Русе - Велико Търново

България Преди 15 часа

Автомобилите се пренасочват по обходен маршрут, през село Ресен

Снимката е илюстративна

Обекти с „нечовешки произход“: Конгресмен обещава разкрития за НЛО

Свят Преди 15 часа

Луна, републиканка от Флорида, която оглавява специалната група към Комисията по надзор към Камарата на представителите за разсекретяване на федерални тайни, е сред най-активните законодатели, изискващи по-голяма прозрачност от Министерството на отбраната относно необяснимите въздушни срещи

Скок на инфлацията в България, отчете "Евростат"

Скок на инфлацията в България, отчете "Евростат"

България Преди 15 часа

България има най-високата инфлация от всички държави в еврозоната

Всичко от днес

От мрежата

10 здрави породи кучета с легендарна издръжливост на дълги разстояния

dogsandcats.bg

Възможно ли е котката ми да е сексуално активна след кастрация

dogsandcats.bg
1

Европа е най-бързо затоплящият се континент

sinoptik.bg
1

Да помогнем на прелетните птици да стигнат дома

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 1 май, петък

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 1 май, петък

Edna.bg

Легендарен тенисист обяви края на кариерата си

Gong.bg

Разкритие: Мо Салах преговаря с Фенербахче

Gong.bg

Очи на четири лапи: Колко важна е ролята на кучето водач

Nova.bg

Хасан Адемов: Следващото правителство да изработи дългосрочна програма за политика по доходите

Nova.bg