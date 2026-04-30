150 години от Априлското въстание: Кулминацията на тържествата е в Копривщица

У тре отбелязваме 150-ата годишнина от Априлското въстание. По традиция кулминацията на честванията е в Копривщица, където проехтява първият изстрел срещу Османската империя. Там се подготвя специална програма за тази вечер и за утрешния ден, предава NOVA.

Тази вечер ще има тържествена заря-проверка, а по-рано днес учениците от Средно училище "Любен Каравелов" участваха в игра за издирване на артефакти, свързани с въстанието.

"Това не е просто страница от историята, а подвиг, изписан с кръв, вяра и жажда за свобода. Имена на герои като Георги Бенковски, Тодор Каблешков и Панайот Волов звучат и днес като клетва, че свободата има цена, но и винаги си струва. Наш дълг е не просто да помним, а да носим в сърцата си тяхната смелост и любов към България", каза Лушка Дудова, екскурзовод в Къща-музей "Тодор Каблешков".