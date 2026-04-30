Конгресът на САЩ сложи край на рекордната финансова блокада на Белия дом

К онгресът на САЩ одобри финансиране за по-голямата част от Министерството на вътрешната сигурност, с което сложи край на рекордна частична бюджетна блокада, нарушила функционирането на ключови агенции повече от два месеца.

Камарата на представителите прие мярката, вече одобрена от Сената, и я изпрати за подпис на президента Доналд Тръмп. Законопроектът ще осигури финансиране за основни структури на министерството на вътрешната сигурност до края на финансовата година на 30 септември.

Сделка в Конгреса вдига блокадата на правителството в САЩ

Текстът не предвижда нови средства за имиграционния контрол и охраната на границите, с което политическият спор, довел до кризата, остава нерешен.

Камарата одобри законопроекта с гласуване на гласове само часове преди критичния срок, след като министърът на вътрешната сигурност Маркуейн Мълин предупреди, че извънредните средства, използвани за изплащане на заплати, скоро ще се изчерпят.

Министерството е с частично прекъснато финансиране от 14 февруари. Това е най-дългият подобен период на недостиг на средства, продължил 75 дни.

Съгласно закона нормалното финансиране ще бъде възстановено за агенции като Федералната агенция за управление при извънредни ситуации, Бреговата охрана, Администрацията за транспортна сигурност и Сикрет сървис.

Имиграционната и митническа служба и Граничният патрул, които са в центъра на остър партиен спор, остават извън договорката.

Противостоянието започна, след като демократите отказаха да подкрепят финансиране за имиграционния контрол без нови ограничения върху действия като операции на чувствителни места и използването на маски от служители.

Републиканците отхвърлиха тези искания и настояха за пълно финансиране на агенциите без нови условия.