Пожар в Китай доведе до небивали протести срещу политиката за "нулев COVID"

С мъртоносен пожар в Синцзян, Северозападен Китай, разпали в социалните мрежи гнева срещу строгата политика на Пекин за "нулев ковид", забавила спасителните мерки според местните потребители на интернет, предаде Франс прес.

Ройтерс съобщава за "огромни протести" в Синцзян.

Най-малко 10 души загинаха, а девет бяха ранени при пожар, избухнал в жилищна сграда в град Урумчи, столица на автономния район Синцзян, съобщи ДПА, като се позова на властите.

Новата COVID вълна удари Пекин

Видеоклипове, разпространени в интернет, показват огромни пламъци, излизащи от прозорците на 15-ия етаж на блока. Пожарът избухнал в четвъртък.

Голяма част от Синцзян е блокирана вече над 100 дни, за да се ограничи разпространението на коронавируса.

Няколко местни жители съобщиха в социалните медии, че ограниченията са попречили на спасителните работи, като някои хора не са успели да избягат от горящата сграда поради заключени врати. Според съобщенията някои са излезли от апартаментите си прекалено късно или изобщо не са ги напуснали от страх да не нарушат ограниченията на локдауна.

Rare protests broke out in China's Xinjiang region opposing prolonged COVID-19 lockdowns, according to footage seen on social media https://t.co/tHXkz5lRon pic.twitter.com/0phutiecBX