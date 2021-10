Глобалната криза се развихря

Г лобалната криза с горивата набира скорост. Заради недостига на природен газ и рязкото му поскъпване вече се покачват и цените на петрола, а зимата в Северното полукълбо все още не е започнала. Поскъпването на горивата вдига цените на повечето стоки и услуги, а инфлацията заплашва да дерайлира световната икономика, предупреждава Международната агенция по енергетика.

В Китай временно спират електрически централи, в Индия има остър дефицит на въглища, в Европа цените на енергоносителите са извън всякакъв контрол, във Великобритания хората се редят на опашки за бензин, а в САЩ суровият петрол поскъпна над 80 долара за барел - нива, невиждани от 2014 г. насам.

При това зимата, с нуждата от отопление и повишена консумация на енергия, все още не е започнала.

До неотдавна производителите на изкопаеми горива биха реагирали на такава ситуация с бързо увеличение на добивите и инвестициите.

Не и сега. Изменението на климата доведе до безпрецедентен натиск върху нефтените и газовите компании, особено европейските, да ограничат изпомпването на изкопаемите горива.

В Европа петролните компании, търгувани на борсата, са под натиск от страна на инвеститорите, предимно по екологични причини, да не инвестират в нови находища.

В Америка публично търгуваните петролни и газови компании сега са под натиска на акционерите, които искат печалбите да се връщат чрез дивиденти и обратно изкупуване на акции, а не да се инвестират в още добиви.

Резултатът е глобален спад на инвестициите в проучване и добив на нефт и газ до едва около 400 млрд. долара или двойно по-малко, отколкото през 2014 г.

Междувременно търсенето на горива бързо нараства след края на пандемията от COVID-19 в голяма част от света, където вече мнозинството от населението е ваксинирано.

За първи път в историята петролният пазар може бързо да достигне до точка на липса на свободен капацитет. Дори и да е само временна, такава ситуация ще доведе до нов скок на цените на петрола и газа, а от там и на повечето продукти и услуги.

От гледна точка на околната среда, по-високите цени ще намалят търсенето на изкопаеми горива и ще дадат нов тласък на прехода към възобновяема енергия. Само че ще предизвикат и глобална икономическа криза.

В своя редовен доклад „Световна енергийна перспектива”, публикувана на 13 октомври, Международната агенция по енергетика посочва, че възстановяването на потреблението на изкопаеми горива тази година може да причини второто по големина абсолютно увеличение на емисиите на въглероден диоксид в историята.

А за да се постигне целта за „нулеви” емисии до 2050 г., МАЕ отчита, че трябва напълно да се прекрати разработването на нови петролни и газови находища след 2021 г. Проблемът с природния газ е, че инвестициите в него отклоняват средства от проектите за възобновяема енергия.

В момента обаче икономиките, които не разполагат с достатъчно газ са принудени да преминат на по-замърсяващи горива, включително въглища и петрол.

Като резултат търсенето на петрол ще нарасне с 500 хиляди барела на ден до края на 2021 г. и това ще доведе до дефицит на пазара от 700 хиляди барела на ден. От МАЕ посочват, че се очаква повишаване на добивите и доставките от ОПЕК чак през януари догодина.

Всичко това показва риска да се третират изкопаемите горива като нещо, което просто може да бъде спряно. Докато петролните и газовите компании като цяло спазват ангажимента за ограничаване на добивите, преходът в производството на електрическа енергия и транспорта значително изостава. Така се стига да огромен дисбаланс.

