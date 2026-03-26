САЩ убиха четирима при удар срещу наркокораб в Карибско море

Ч етирима мъже бяха убити снощи при военен удар на САЩ срещу плавателен съд в Карибско море, транспортиращ лица, заподозрени в трафик на наркотици, съобщиха американските въоръжени сили, цитирани от ДПА.

Трима убити при американски удар срещу заподозрян в наркотрафик кораб в Карибско море

Южното командване на американските въоръжени сили (SOUTHCOM) заяви, че „четирима мъже, наркотерористи“ са били убити при „смъртоносен кинетичен удар“ по плавателен съд, за който САЩ твърдят, че „се е движел по известни маршрути за трафик на наркотици в Карибско море и е участвал в операции по трафик на наркотици“.

#Internacionales l EE. UU. ataca presunta narcolancha en el Caribe y mata a cuatro personashttps://t.co/QBzA0D0OV9 — Diario Digital Cronio (@croniosv) March 26, 2026

През последните месеци американският президент Доналд Тръмп многократно нарежда нанасянето на удари по плавателни съдове в Карибско море и в източната част на Тихия океан, като се позоваваше на усилията за спиране на трансграничния трафик на наркотици.

САЩ ликвидираха четирима души при нов удар по лодка на наркотрафиканти

Критици твърдят, че смъртоносните удари в международни води нарушават международното право. Според официални данни са били убити над 130 души.