Свят

САЩ убиха четирима при удар срещу наркокораб в Карибско море

Южното командване твърди, че плавателният съд е бил част от мрежа за трафик на наркотици

26 март 2026, 07:12
Източник: БТА

Ч етирима мъже бяха убити снощи при военен удар на САЩ срещу плавателен съд в Карибско море, транспортиращ лица, заподозрени в трафик на наркотици, съобщиха американските въоръжени сили, цитирани от ДПА.

Южното командване на американските въоръжени сили (SOUTHCOM) заяви, че „четирима мъже, наркотерористи“ са били убити при „смъртоносен кинетичен удар“ по плавателен съд, за който САЩ твърдят, че „се е движел по известни маршрути за трафик на наркотици в Карибско море и е участвал в операции по трафик на наркотици“.

През последните месеци американският президент Доналд Тръмп многократно нарежда нанасянето на удари по плавателни съдове в Карибско море и в източната част на Тихия океан, като се позоваваше на усилията за спиране на трансграничния трафик на наркотици. 

Критици твърдят, че смъртоносните удари в международни води нарушават международното право. Според официални данни са били убити над 130 души.

Източник: БТА, Владимир Арангелов    
Военен удар Наркотрафик Карибско море SOUTHCOM Убити Доналд Тръмп Международно право Плавателен съд Наркотерористи САЩ
