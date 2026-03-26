Милена Ал Кюрди от Hell’s Kitchen: Намерих себе си в сладкарството и това е моят път! (ВИДЕО

26 март 2026, 09:24
Кирил Любенов от Hell’s Kitchen: От пица на парче до мечтата за собствен ресторант (ВИДЕО)
У частничката, която влезе в Hell’s Kitchen 8 с желанието да излезе от зоната си на комфорт, но откри още повече за себе си и своя истински път - Милена Ал Кюрди е гост в новия епизод на подкаста „Кухнята след Ада“. В откровен разговор с водещия Станислав Иванов тя разказва за трудностите в професионалната кухня, личните си битки и любовта ѝ към сладкарството.

Милена признава, че решението да се включи в кулинарното риалити е било провокирано от желанието ѝ за промяна и нови срещи. Макар да е следила предишните сезони, не е очаквала да получи шанс да бъде част от формата. Въпреки амбицията си обаче, напрежението в кухнята и динамиката на резервациите се оказват сериозно предизвикателство, което не ѝ позволява да разгърне пълния си потенциал.

Тя споделя, че стресът, липсата на концентрация и трудността да следи всичко, което се случва около нея, са сред основните причини за ранното

ѝ отпадане. Въпреки това е благодарна за възможността и уроците, които е получила, както и за шансовете, които ѝ е давал шеф Ангелов.

Извън напрегнатата кухня Милена се определя като по-скоро наблюдател - човек, който слуша повече, отколкото влиза в конфликти. Именно затова разправиите между участниците често са ѝ изглеждали по-скоро като страничен спектакъл. Най-комфортно се е чувствала извън състезателната обстановка, където е могла да бъде себе си.

Кулинарният ѝ път започва от дома - вдъхновен от майка ѝ и любовта към готвенето. От няколко години се посвещава на сладкарството, където намира истинското си призвание. Работата с тесто и създаването на десерти за нея са терапия и начин да изрази себе си. След участието си в предаването е още по-уверена, че именно това е посоката, в която иска да се развива.

В разговора тя не крие и личните трудности, през които е преминала - загубата на баща си и краят на неин дългогодишен брак са сред най-тежките ѝ моменти. Именно тези преживявания я карат да осъзнае колко важно е човек да поставя собственото си щастие на първо място и да има смелостта да започне отначало.

Милена разказва и за корените си - с българска майка и баща от Близкия изток, както и за връзката си с роднините си извън България във времената на военни конлфикти. Споделя, че животът я е научил на устойчивост и вяра в собствените сили.

Днес тя гледа напред с ясна цел - да се развива в сладкарството и да прави това, което я вдъхновява. Убедена е, че всяка жена може да се справи с всяко предизвикателство, стига да повярва в себе си.

Какво още разкрива Милена Ал Кюрди за преживяването си в Hell’s Kitchen? Кои са били най-трудните ѝ уроци и какво предстои пред нея - гледайте в новия епизод на „Кухнята след Ада“.

Гледайте епизодите на подкаста “Кухнята след Ада” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Източник: Кухнята след Ада Podcast    
