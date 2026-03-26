Акция срещу купуване на гласове и изборни престъпления във Великотърновско

А кция срещу изборни престъпления във Великотърновско, с фокус върху района на Стражица. Полицията работи по сигнали за купуване на гласове, натиск върху избиратели и евентуално организирани схеми. Проверяват се адреси и лица, за които има съмнения за участие в подобна дейност, предава NOVA .

Полицейска акция във Великотърновско, има задържани

„Към настоящия момент се проверяват 4 населени места – Кесарево, Бряговица, Асеново и Камен. Задържани са 3 лица с наркотици. За част от тях се смята, че може да продадат гласа си, ще вземем мерки. Други 10 души се издирват. За тях има предварителна информация, че са готови да приемат пари, за да дадат гласа си. Проверяваме и търговски обекти”, обясни пред журналисти старши комисар Мариян Лонгинов, директор на ОДМВР – Велико Търново.

Акциите срещу контролирания и купения вот продължават

От началото на предизборната кампания в полицията в града има подадени 25 сигнала, свързани с нарушение на политическите права на гражданите.