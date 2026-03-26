"Котката скочи от дивана и прелетя над масата": Земетресението в Гърция предизвика смут сред българи

З еметресението с магнитуд 5.3 в района на полуостров Халкидики, Гърция, което се случи снощи, беше усетено и в някои части на България, предизвиквайки смут и тревога сред жителите.
В България някои жители разказват за силното усещане от труса.
"При мен на 11 етаж беше доста притеснително… докато кажа земетресение, котката скочи от дивана и прелетя над масата“, споделя във Facebook Васка Стойкова, изразявайки тревогата си.
Други потребители описват странни усещания за полюшване и нарушения на съня. "Чудя се защо се чувствам като утрепана и защо ту заспивам – ту се събуждам, а то леко ни полюшвало", пише Вихра Карапетрова.
Според Националния институт по геофизика, геодезия и география – БАН, земетресението е регистрирано на 25 март в 21:08 часа, а епицентърът е на около 280 км от София. Към момента няма данни за пострадали или щети в България.
Последният вторичен трус за сряда е бил усетен в 22:30 ч. и той е бил с магнитуд 3,2 по Рихтер, каза доцент Пламена Райкова, ръководител на департамента по сеизмология към БАН, в ефира на NOVA.
Тя посочи, че трусовете намаляват, вероятно има и по-слаби, които не са усетени от хората.
„За района на полуостров Халкидики и околността може да се каже, че през последните две години се наблюдава по-голяма активност. Иначе като сила са умерени заметресения. Има две огнища”, каза още тя. И поясни, че по-плитките земетресения се усещат на по-близко разстояние.
От една седмица учените наблюдават района на Гърция с трусове с магнитуд около 5 по Рихтер. Регистрирани са около 3-4 земетресения. Трусът от снощи е с обичайна сеизмичност, каза още изследователят. Райкова обясни още, че при такава сила на труса е нормално да падат предмети. Тя каза, че има данни, че трусът е усетен в цяла България както на по-ниските, така и на по-високите етажи.
Райкова каза още, че България и Гърция са разположени на една плоча, която има своята сеизмична активност.
"Съвсем обичайно е да има 7-8 вторични трус след първия, които да са с по-малък магнитуд. Последният е от тази сутрин, той беше с магнитуд 2,7 по Рихтер и е под прага на усещане", каза още проф. Николай Милошев.
Експертът потвърди, че в този регион в последните две години се случват земетресения с подобен магнитуд и с подобни вторични трусове. Той също подчерта, че живеем в сеизмично активен регион и трябва да имаме нужната култура по този повод.
- Какво да правим при земетресение?
Земетресенията са внезапни и често опустошителни природни явления, предизвикани от разместването на земните пластове. Тъй като тяхното възникване не може да бъде предвидено с точност, от жизненоважно значение е хората да бъдат подготвени и да знаят как да реагират правилно преди, по време и след трус, за да минимизират рисковете за живота и здравето си, както и за имуществото. Правилната подготовка и бързите, адекватни действия са ключови за намаляване на жертвите и щетите.
- Преди земетресението
Ефективната подготовка е първата и най-важна стъпка. Тя включва разработването на семеен план за действие при земетресение, който да дефинира места за среща и начини за комуникация между членовете на семейството. Важно е да се подготви комплект за спешни случаи, съдържащ вода, фенерче, радио с батерии, аптечка за първа помощ, свирка, резервни батерии, важни документи и малко пари в брой. В домакинството трябва да се вземат мерки за закрепване на тежки мебели, рафтове, картини и уреди към стените, за да се предотврати падането им. Идентифицирайте безопасни места във всяка стая, като например под здрави маси или бюра, далеч от прозорци, огледала и високи мебели. Научете как да спирате главните кранове за вода и газ, както и електричеството.
- По време на земетресението
"Приклекни, прикрий се, задръж се" - това е универсалното правило за поведение по време на трус.
- Ако сте на закрито
Веднага приклекнете на земята, прикрийте главата и врата си с ръце и се скрийте под здрава мебел (маса, бюро). Ако няма здрава мебел наблизо, застанете до вътрешна стена и се прикрийте с ръце. Стойте далеч от прозорци, външни стени, огледала и висящи предмети.
Не използвайте асансьори!
- Ако сте на открито
Отдалечете се от сгради, дървета, улични лампи, електропроводи и други предмети, които биха могли да паднат. Легнете на земята и покрийте главата си.
- Ако сте в превозно средство
Спрете на открито място, далеч от сгради, мостове, тунели и електропроводи. Останете в автомобила, докато трусът отмине.
- След земетресението
След като основният трус спре, бъдете подготвени за вторични трусове и следвайте тези стъпки:
- Проверете за наранявания - окажете първа помощ на себе си и на други хора, ако е необходимо.
- Оценете опасностите - проверете за течове на газ (по миризма), повреди по електрическата инсталация и структурни пукнатини в сградата. Ако усетите мирис на газ, затворете главния кран, напуснете сградата незабавно и уведомете властите.
- Избягвайте използването на запалки. Ако електричеството е прекъснато, използвайте фенерче, а не свещи.
- Слушайте информация - използвайте радио с батерии или мобилен телефон (ако мрежата работи) за актуална информация и инструкции от местните власти.
- Евакуация - ако сградата е силно повредена или несигурна, напуснете я спокойно и се насочете към предварително определеното безопасно място.
- Използвайте стълбища, не асансьори.
- Помогнете на ранени или блокирани хора, ако можете, без да излагате себе си на опасност.
Правилното поведение по време на земетресение е от съществено значение за оцеляването и бързото възстановяване. Информираността и стриктното спазване на тези препоръки са най-добрите средства за защита срещу природни бедствия от такъв мащаб.