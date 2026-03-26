"Котката скочи от дивана и прелетя над масата": Земетресението в Гърция предизвика смут сред българи

Земетресението е регистрирано на 25 март в 21:08 часа, а епицентърът е на около 280 км от София

Обновена преди 53 минути / 26 март 2026, 09:44
Министър Дечев: Кметът на Кърджали и партийни симпатизанти опитали да нахлуят в РПУ заради задържан за купен вот

Министър Дечев: Кметът на Кърджали и партийни симпатизанти опитали да нахлуят в РПУ заради задържан за купен вот
От слънце до сняг за 48 часа - гответе се за бърза промяна на времето

От слънце до сняг за 48 часа - гответе се за бърза промяна на времето
Силно земетресение в Гърция, разтърси и София

Силно земетресение в Гърция, разтърси и София
Милиарди за пътища без резултат: Какво разкриват проверките в АПИ

Милиарди за пътища без резултат: Какво разкриват проверките в АПИ
Сигнал за предизборна агитация в ловешко училище

Сигнал за предизборна агитация в ловешко училище
Регионалният министър: АПИ дължи 752 милиона евро

Регионалният министър: АПИ дължи 752 милиона евро
Трайков: Ще осигурим оригинални части от Русия за АЕЦ

Трайков: Ще осигурим оригинални части от Русия за АЕЦ "Козлодуй"
Петима задържани за схемата с фалшивите 1,2 млн. евробанкноти

Петима задържани за схемата с фалшивите 1,2 млн. евробанкноти

З еметресението с магнитуд 5.3 в района на полуостров Халкидики, Гърция, което се случи снощи, беше усетено и в някои части на България, предизвиквайки смут и тревога сред жителите.

В България някои жители разказват за силното усещане от труса.

"При мен на 11 етаж беше доста притеснително… докато кажа земетресение, котката скочи от дивана и прелетя над масата“, споделя във Facebook Васка Стойкова, изразявайки тревогата си.

Други потребители описват странни усещания за полюшване и нарушения на съня. "Чудя се защо се чувствам като утрепана и защо ту заспивам – ту се събуждам, а то леко ни полюшвало", пише Вихра Карапетрова.

Според Националния институт по геофизика, геодезия и география – БАН, земетресението е регистрирано на 25 март в 21:08 часа, а епицентърът е на около 280 км от София. Към момента няма данни за пострадали или щети в България.

Последният вторичен трус за сряда е бил усетен в 22:30 ч. и той е бил с магнитуд 3,2 по Рихтер, каза доцент Пламена Райкова, ръководител на департамента по сеизмология към БАН, в ефира на NOVA.

Тя посочи, че трусовете намаляват, вероятно има и по-слаби, които не са усетени от хората.

„За района на полуостров Халкидики и околността може да се каже, че през последните две години се наблюдава по-голяма активност. Иначе като сила са умерени заметресения. Има две огнища”, каза още тя. И поясни, че по-плитките земетресения се усещат на по-близко разстояние.

От една седмица учените наблюдават района на Гърция с трусове с магнитуд около 5 по Рихтер. Регистрирани са около 3-4 земетресения. Трусът от снощи е с обичайна сеизмичност, каза още изследователят. Райкова обясни още, че при такава сила на труса е нормално да падат предмети. Тя каза, че има данни, че трусът е усетен в цяла България както на по-ниските, така и на по-високите етажи.

Райкова каза още, че България и Гърция са разположени на една плоча, която има своята сеизмична активност.

"Съвсем обичайно е да има 7-8 вторични трус след първия, които да са с по-малък магнитуд. Последният е от тази сутрин, той беше с магнитуд 2,7 по Рихтер и е под прага на усещане", каза още проф. Николай Милошев. 

Експертът потвърди, че в този регион в последните две години се случват земетресения с подобен магнитуд и с подобни вторични трусове. Той също подчерта, че живеем в сеизмично активен регион и трябва да имаме нужната култура по този повод.

  • Какво да правим при земетресение?

Земетресенията са внезапни и често опустошителни природни явления, предизвикани от разместването на земните пластове. Тъй като тяхното възникване не може да бъде предвидено с точност, от жизненоважно значение е хората да бъдат подготвени и да знаят как да реагират правилно преди, по време и след трус, за да минимизират рисковете за живота и здравето си, както и за имуществото. Правилната подготовка и бързите, адекватни действия са ключови за намаляване на жертвите и щетите.

  • Преди земетресението

Ефективната подготовка е първата и най-важна стъпка. Тя включва разработването на семеен план за действие при земетресение, който да дефинира места за среща и начини за комуникация между членовете на семейството. Важно е да се подготви комплект за спешни случаи, съдържащ вода, фенерче, радио с батерии, аптечка за първа помощ, свирка, резервни батерии, важни документи и малко пари в брой. В домакинството трябва да се вземат мерки за закрепване на тежки мебели, рафтове, картини и уреди към стените, за да се предотврати падането им. Идентифицирайте безопасни места във всяка стая, като например под здрави маси или бюра, далеч от прозорци, огледала и високи мебели. Научете как да спирате главните кранове за вода и газ, както и електричеството.

  • По време на земетресението

"Приклекни, прикрий се, задръж се" - това е универсалното правило за поведение по време на трус.

  • Ако сте на закрито

Веднага приклекнете на земята, прикрийте главата и врата си с ръце и се скрийте под здрава мебел (маса, бюро). Ако няма здрава мебел наблизо, застанете до вътрешна стена и се прикрийте с ръце. Стойте далеч от прозорци, външни стени, огледала и висящи предмети.

Не използвайте асансьори!

  • Ако сте на открито

Отдалечете се от сгради, дървета, улични лампи, електропроводи и други предмети, които биха могли да паднат. Легнете на земята и покрийте главата си.

  • Ако сте в превозно средство

Спрете на открито място, далеч от сгради, мостове, тунели и електропроводи. Останете в автомобила, докато трусът отмине.

  • След земетресението

След като основният трус спре, бъдете подготвени за вторични трусове и следвайте тези стъпки:

  1. Проверете за наранявания - окажете първа помощ на себе си и на други хора, ако е необходимо.
  2. Оценете опасностите - проверете за течове на газ (по миризма), повреди по електрическата инсталация и структурни пукнатини в сградата. Ако усетите мирис на газ, затворете главния кран, напуснете сградата незабавно и уведомете властите.
  3. Избягвайте използването на запалки. Ако електричеството е прекъснато, използвайте фенерче, а не свещи.
  4. Слушайте информация - използвайте радио с батерии или мобилен телефон (ако мрежата работи) за актуална информация и инструкции от местните власти.
  5. Евакуация - ако сградата е силно повредена или несигурна, напуснете я спокойно и се насочете към предварително определеното безопасно място.
  6. Използвайте стълбища, не асансьори.
  7. Помогнете на ранени или блокирани хора, ако можете, без да излагате себе си на опасност.

Правилното поведение по време на земетресение е от съществено значение за оцеляването и бързото възстановяване. Информираността и стриктното спазване на тези препоръки са най-добрите средства за защита срещу природни бедствия от такъв мащаб.

"Котката скочи от дивана и прелетя над масата": Земетресението в Гърция предизвика смут сред българи

