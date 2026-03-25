Елитната 82-ра дивизия на САЩ в готовност да удари за 18 часа в Близкия изток

О коло 1000 американски войници от 82-ра въздушнодесантна дивизия на сухопътните сили се очакват да бъдат разположени в Близкия изток през следващите дни, дори докато президентът Тръмп изразява оптимизъм относно преговорите с Иран, съобщава CNN.

(Във видеото: САЩ представиха на Иран мирен план от 15 точки)

Ето какво трябва да знаете за 82-ра дивизия – единствената в американската армия, която може да се разположи навсякъде по света в рамките на 18 часа от базата си в Северна Каролина, поддържайки капацитет, наречен Сили за незабавно реагиране (IRF).

САЩ разполага отряд за бързо реагиране в Близкия изток

Тази способност беше тествана през 2021 г., когато части от дивизията бяха изпратени на международното летище „Хамид Карзай“ в Кабул, Афганистан, за да съдействат при евакуацията, докато правителството на САЩ преустановяваше операциите си в страната, припомня Newsweek.

Дивизията разполага с три бойни екипа от по около 4000 военнослужещи всеки, авиационна бригада с ударни, транспортни и товарни хеликоптери, артилерийска част, логистична бригада и щабен батальон.

82-ра пехотна дивизия е сформирана по време на Първата световна война и участва в нея, но е демобилизирана след края на войната.

Военните я възстановяват малко след началото на Втората световна война, а през август 1942 г. тя става първата въздушнодесантна дивизия на армията и воюва в някои от най-важните кампании на войната, включително инвазията в Нормандия през 1944 г.

След Втората световна война 82-ра въздушнодесантна дивизия е участвала в бойни действия във Виетнам, Гренада, Панама, Ирак и Афганистан, както и в операции срещу ИДИЛ в Близкия изток.

Защо САЩ могат да използват сухопътни войски като 82-ра въздушнодесантна в Иран

Военни анализатори казват, че американски сухопътни сили като 82-ра въздушнодесантна дивизия биха били обмислени само ако Вашингтон прецени, че целите не могат да бъдат постигнати единствено чрез въздушни удари, военноморска мощ или дипломация. Според оценки, цитирани от Newsweek, тези цели могат да включват осигуряване на критичен терен, защита на ключова инфраструктура или установяване на контролни пунктове, необходими за оформяне на хода на по-широк конфликт.

Появиха се няколко сценария за това как би могла да се развие подобна операция – от сравнително ограничено превземане на остров Харг, стратегически важен център за износа на петрол от Иран, до по-амбициозни усилия, които биха поставили американски войски във вътрешността на Иран. Анализатори обясниха пред Newsweek, че дори тясно фокусирана мисия, като превземането на остров Харг, би изисквала значителни сили за овладяване, задържане и защита на територията срещу иранско отмъщение.

По-широките варианти, включително въздушни десанти на американски персонал дълбоко във вътрешността на страната, биха увеличили драстично мащаба и цената на операцията. Бивши американски командири предупредиха, че всяко трайно наземно присъствие в Иран ще изисква голям брой войници, удължени срокове и значителна логистична подкрепа, като същевременно носи висок риск от ескалация в целия регион.

Поради тези рискове експертите подчертаха, че сухопътни войски като 82-ра въздушнодесантна дивизия вероятно биха били използвани само в краен случай – запазени за сценарии, при които американските лидери преценят, че стратегическата полза надвишава вероятността от тежки жертви, продължителни боеве и по-дълбоко въвличане във война, която би била трудна за контролиране, след като силите вече са на терен.

Какво трябва да знаем за 82-ра въздушнодесантна дивизия

82-ра въздушнодесантна дивизия е една от най-изявените части за бързо реагиране на американската армия, специализирана във въздушнодесантни операции и операции по „принудително влизане“. Известна като дивизията „All American“, тя е сформирана за първи път през 1917 г. и печели прякора си, защото набира войници от всеки щат на САЩ. Тя става първата въздушнодесантна дивизия на армията по време на Втората световна война и играе ключова роля в големи кампании, включително десанта в Нормандия и операция „Маркет Гардън“.

Дивизията е базирана във Форт Браг, Северна Каролина, където служи като основен елемент на XVIII въздушнодесантен корпус. Тя поддържа висока степен на готовност и включва части, определени за Сили за незабавно реагиране на армията, способни да се разположат навсякъде по света в кратък срок. Войниците от 82-ра рутинно се обучават за съвместни и многонационални операции, включително широкомащабни парашутни скокове и бързо овладяване на ключови терени като летища.

Парашутистите от 82-ра са обучени да се спускат в неприятелски или оспорвани райони – способност, която отличава дивизията от повечето конвенционални армейски части. Обучението набляга на скоростта, мобилността и координацията с авиационните средства, като подразделенията редовно провеждат учения във Форт Браг и в големи тренировъчни центрове като Форт Джонсън в Луизиана, за да тестват бойната си готовност.

Това е една от най-големите операции от въздуха, извършвани от Втората световна война насам

Правилото на „18-те часа“

Това, което я прави различна от всички останали, е нейната готовност за незабавно реагиране. Докато стандартното разполагане на войски отнема седмици на планиране и логистика, един батальон от 82-ра дивизия е в постоянен режим на тревога. От момента, в който „червеният телефон“ в базата Форт Либърти (бивш Форт Браг) в Северна Каролина позвъни, парашутистите имат точно 18 часа, за да бъдат във въздуха и да се насочат към всяка точка на планетата.

Легендарна история: От Нормандия до Кабул

Втората световна война: Те са първите, които скачат над Нормандия в малките часове на „Деня Д“, проправяйки път за десанта на плажовете.

Студената война и след нея: Дивизията е участвала в почти всеки значим конфликт – от джунглите на Виетнам до пустините на Ирак.

Мисията в Кабул (2021): Когато афганистанската столица падна в ръцете на талибаните, именно части на 82-ра дивизия бяха изпратени светкавично, за да овладеят хаоса на летището и да осигурят коридор за евакуация на хиляди хора.

Заглавната снимка е архивна: Войници от полската 18-а механизирана дивизия и американската 82-ра въздушнодесантна дивизия по време на тактическо огнево обучение в Нова Деба, Полша.