Германски политик бе нападнат с розова боя по време на митинг

Л идерката на германската лява партия "Алианс на Сара Вагенкнехт" (АСВ) бе нападната с розова боя на митинг снощи в провинция Тюрингия в Източна Германия, където партията на Сара Вагенкнехт се очаква да спечели третото място на предстоящите в неделя провинциални парламентарни избори, предаде Ройтерс.

Бял мъж на средна възраст започна да пръска боя към лидерката на „Алианс на Сара Вагенкнехт“, докато тя стоеше на сцената. Вагенкнехт отстъпи встрани и не бе засегната. Охранител се намеси бързо и залови мъжа, докато тълпата скандираше „Сара, Сара!“.

German politician Sahra Wagenknecht, known for her anti-woke, anti-Zelensky, and pro-Putin stance, was attacked with paint during a campaign rally. pic.twitter.com/jLhGBUUVte

„Вижда се, че някои хора не ни искат. Това говори за нас. Не позволявайте да бъдете сплашени – ние няма да позволим да бъдем сплашени“, каза Вагенкнехт, след като мъжът бе отведен.

„Ние ще променим тази страна“, допълни Сара Вагенкнехт, която се застъпва за прекратяване на военната помощ за Украйна и за по-строга имиграционна политика.

Мотивите на мъжа, който нападна Сара Вагенкнехт със спрей, не са известни към момента, информира Ройтерс.

Партията "Алианс на Сара Вагенкнехт" (АСВ) бе създадена през януари от отцепници от крайнолявата формация "Левите". Вагенкнехт представя партията си като отговор на безизходицата в германската политика, създадена от възхода на крайнодясната Алтернатива за Германия, отбелязва Ройтерс.

Смесвайки социален консерватизъм с леви послания в икономиката, „Алианс на Сара Вагенкнехт“ обещава по-високи пенсии, по-добри училища, по-малко имиграция без изключване на бежанците и по-добри работни места без тежки регулации за работодателите.

🇩🇪 Opposition politician Sarah Wagenknecht was attacked with paint at a rally in Erfurt, Germany



According to eyewitnesses, the attacker shouted "Ukraine." The attacker turned out to be a 50-year-old German, and he was detained. pic.twitter.com/7xmpPnMfHz