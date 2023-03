Германски министърки прокарват активна феминистка политика

Г ерманската външна министърка Аналена Бербок и министърката на икономическото сътрудничество и развитие Свеня Шулце планират да представят идеи за по-активна феминистка политика на министерствата си, предаде ДПА.

German Foreign Minister Annalena Baerbock and Development Minister Svenja Schulze are presenting ways to promote feminist policy in their ministries.https://t.co/KbtlBfnQwy