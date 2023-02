Германски министър: Русия дестабилизира африкански региони

Р уската инвазия в Украйна засегна и Африка, където Москва се "опитва да дестабилизира цели региони", каза германската министърка на икономическото сътрудничество и развитие Свеня Шулце, цитирана от ДПА.

"Това не беше просто нападение срещу Украйна, но и нападение срещу най-бедните региони в света", каза Шулце пред ДПА по време на петдневното си пътуване до Западна Африка.

"Шоковите вълни от войната, високите цени за храна, торове и енергия достигнаха и Западна Африка, а и много други страни от глобалния юг", каза министърката преди първата годишнина от началото на руската инвазия в Украйна, която се навършва утре.

Във времена като тези Германия има нужда от приятели и съюзници, включително в Африка, подчерта Шулце и допълни, че Русия предприема действия и в Африка и се опитва да дестабилизира цели региони.

Докато Германия подкрепя Украйна, колкото може повече, Берлин не е забравил "останалата част от света и не сме намалили подкрепата за най-бедните страни, а я увеличихме", каза Шулце и допълни, че Германия иска да подсили и стабилизира общностите в Африка с програми за развитие.

