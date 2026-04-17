Генерал от САЩ: Русия планира да разположи ядрено оръжие в Космоса, за да атакува спътници

Р усия планира да разположи ядрено оръжие в Космоса, за да атакува спътници и подобна атака ще предизвика глобален хаос. Това заяви генерал Стивън Уайтинг, началник на Космическото командване на САЩ, в интервю за вестник "Таймс".

Той добави, че Америка е "силно обезпокоена" от плана на Кремъл.

Това е част от тенденцията на засилена руска агресия в Космоса от началото на войната в Украйна, разкри още американският генерал. Планът включва "продължително заглушаване на сателитната комуникация и GPS", което е в толкова голям мащаб, че "излага на риск гражданските самолети".

Наред с предупрежденията си Уайтинг призова правителството на британския премиер Киър Стармър да увеличи значително своя много оскъден бюджет за космическа отбрана, за да се справи с нарастващата заплаха от Москва, както и от Китай.

Генерал: Русия готви ядрен "Пърл Харбър" в космоса

В интервюто за "Таймс" Уайтинг заяви: "Русия остава високоразвита космическа сила и продължава да инвестира в противокосмически оръжия. Те обмислят да изведат в орбита ядрено противосателитно оръжие, което би изложило на риск всички сателити в ниска околоземна орбита, а това е резултат, който просто не можем да толерираме."

На въпроса за мотивите на Русия за проекта той отговори: "От руска гледна точка те гледат към Съединените щати, гледат към НАТО и виждат там превъзходство на конвенционалните оръжия. И вярват, че нови начини за подкопаване на Съединените щати и НАТО, като например неутрализиране на нашите космически способности, им помагат да изравнят силите на бойното поле".

Ядрено оръжие в Kосмоса би представлявало сериозно нарушение на Договора за космическото пространство, по който Русия е страна, отбелязва "Таймс".

Изказването на Уайтинг е най-откритото публично изявление досега относно тази заплаха от страна на висш военен офицер от САЩ. За амбициите на Москва се заговори за първи път преди две години, след като през февруари 2024 г. служители на Пентагона информираха за тях членовете на Конгреса зад затворени врати.

Оттогава Комисията по разузнаване на Камарата на представителите на САЩ настоява Белият дом да разсекрети известната информация за проекта, за да могат политиците да обсъдят заплахата за националната сигурност.

Командването на космическите сили на САЩ, оглавявано от ген. Уайтинг, е със седалище в базата на космическите сили "Питърсън" в Колорадо и отговаря за всички американски военни операции на 100 километра и повече над морското равнище.

Въпреки действията на Москва, Уайтинг посочи Китай като най-големия конкурент на САЩ в Kосмоса, отбелязва "Таймс". Суперсилата "напредва с главоломна скорост в Kосмоса" и е разработила собствен космически арсенал, който включва средства за заглушаване на сателитни комуникации и GPS, оръжия с насочена енергия и противосателитни ракети.

„Следващата голяма война вероятно ще бъде война, която ще започне в Kосмоса“, предупреди Уайтинг.

Въпреки новата космическа надпревара във въоръжаването, американският генерал счита, че война в Kосмоса "не е неизбежна", като добави пред "Таймс": "Нашата цел всеки ден е да се събуждаме и да предотвратяваме това да се случи, за да може човечеството да продължи да се възползва от всички предимства на Kосмоса".