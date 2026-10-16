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„Няма да капитулираме“: Иран отхвърли обвиненията за ядрено оръжие и осъди САЩ

Иранският президент нарече американските санкции „неоправдани и нечовешки“ и призова за засилване на сътрудничеството с Грузия

16 октомври 2026, 20:39
„Няма да капитулираме“: Иран отхвърли обвиненията за ядрено оръжие и осъди САЩ
Източник: iStock
  • Иранският президент Масуд Пезешкиан отрече Техеран да се стреми към ядрено оръжие и заяви готовност за диалог със САЩ.
  • Той осъди американските санкции и призова за засилване на сътрудничеството с Грузия.
  • Грузия прекрати въздушните връзки с Иран заради американските санкции срещу ирански авиокомпании.

"Няма да правим компромиси с честта и достойнството на Иран"

Иранският президент Масуд Пезешкиан отхвърли твърденията, че Техеран се стреми да придобие ядрено оръжие, изрази готовност за диалог и осъди американските санкции по време на среща днес с министър-председателя на Грузия Иракли Кобахидзе, предаде Франс прес.

Пезешкиан също така призова за сближаване между Иран и Грузия - няколко седмици след като южнокавказката държава прекрати въздушните връзки между двете страни вследствие на американски санкции, насочени срещу ирански авиокомпании.

"Отказът от ядрената програма е илюзия"

Двамата разговаряха в кулоарите на среща на ООН за биоразнообразието в арменската столица Ереван.

"Иран не се стреми да придобие ядрено оръжие и смятаме, че злонамерената пропаганда срещу нашата страна е лъжлива", заяви Пезешкиан, цитиран от своята канцелария.

"Винаги сме били готови за диалог. Те смятат, че могат да ни принудят да капитулираме, но ние няма да се поддадем на принуда", добави той, определяйки американските санкции срещу Техеран като "неоправдани и нечовешки". 

Иран за САЩ: „Ще отнесат мечтите си за безусловната ни капитулация в гроба“

По време на разговора си с Кобахидзе Пезешкиан също така е поискал изготвянето на точен график за засилване на сътрудничеството между Техеран и Тбилиси, съобщи иранската новинарска агенция Тасним. Кобахидзе, от своя страна, е заявил според Тасним, че се противопоставя на всякаква чуждестранна намеса във вътрешните работи на съседните държави. Неговата канцелария обаче не е публикувала изявления в този смисъл.

През септември Грузинската агенция за гражданска авиация заяви, че ще се съобразява с режима на американските санкции. Кобахидзе подчерта по този повод, че Грузия не налага собствени двустранни санкции срещу Иран.

Източник: БТА, Асен Георгиев    
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