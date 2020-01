Германската автомобилна индустрия удари дъно

А втомобилната индустрия в Германия е произвела само 4,7 милиона коли през 2019 г., съобщиха от браншовата федерация VDA. Това е спад с 9% на годишна база и най-малкия брой от 1997 г. насам.

„По-слабото международно търсене” стои зад свиването на производството, посочват от VDA, като се добавят и влиянието на технологичните промени, както и ограниченията на емисиите, които усложняват условията за германските производители на автомобили - традиционен стълб на най-голямата икономика в Европа.

Наистина продажбите на коли в световен мащаб намаляват и то в момент, когато компаниите вливат милиарди долари в нови технологии като автономно шофиране и електрически двигатели. Последните са по-лесни за сглобяване и изискват по-малко работници и по-малко части.

Това засяга негативно производителите на автомобилни компоненти – от „Континентал”, до „Бош”. Компаниите в сектора през последните седмици обявиха, че ще съкратят десетки хиляди работни места.

Натискът идва най-вече от Китай, от където мащабните държавни програми за стимулиране на производството и покупките на електрически автомобили притискат традиционните производители в цял свят да изоставят двигателите с вътрешно горене.

Съществува усещане, че мощната автомобилна индустрия на Германия, в която работят над 835 000 души, е изправена пред далеч по-мащабни промени от поредния икономически цикъл.

Нарастващата популярност на електрическите превозни средства може да доведе до промяна в баланса на силите в глобалния автомобилен бизнес, което би имало дългосрочни последици за германските компании.

Засега продажбите на електрически автомобили представляват малък дял от глобалния пазар, но растат бързо. През октомври миналата година, заедно с колите с хибридни двигатели, те формират почти 10% от регистрациите на нови автомобили в Европа, по данни на JATO. В САЩ делът на електрическите коли е само 4%. Но продажбите им в Европа са нараснали с 40% през миналата година при иначе стагниращ пазар.

Ако тенденцията продължи, това ще е проблем за стотиците доставчици, които правят части за двигатели с вътрешно горене.

Германия за малко избегна рецесията през 2019 г., но индустриалното производство в страната намалява постоянно от началото на 2018 г. насам.

