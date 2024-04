Германия предоставя още една система за противовъздушна отбрана на Украйна

Б ерлин ще предостави на Украйна още една система за противовъздушна отбрана Patriot, за да отблъсне засилените руски атаки, съобщи германското министерство на отбраната, цитирано от "Билд".

Тъй като Москва засили атаките си срещу Украйна през пролетта, недостигът на системи за противовъздушна отбрана в украинските градове и села се усеща все по-остро.

Неотдавнашните удари на Русия срещу енергийната инфраструктура на Украйна унищожиха няколко топлоелектрически централи в цялата страна, включително централата Trypillia, основният доставчик на електроенергия за Киевска, Житомирска и Черкаска области.

Киев засили призивите си към съюзниците да предоставят на Украйна повече противовъздушна отбрана, по-специално с произведени в САЩ системи Patriot, които могат да прихващат балистични ракети.

„Руският терор срещу украинските градове и инфраструктурата на страната причинява неизмерими страдания“, каза германският министър на отбраната Борис Писториус.

Министерството посочи, че още една Patriot ще бъде предадена на Украйна „незабавно“ в допълнение към вече обещаните системи.

