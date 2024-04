ЕП спира финансирането на Съвета на ЕС, докато не изпрати "Пейтриът" на Украйна

Е вропейският парламент (ЕП) отказа да съгласува документ за финансиране на Съвета на Европейския съюз (ЕС), докато Украйна не получи нови системи за противовъздушна отбрана. Членът на законодателното събрание Ги Верхофстад обяви това в акаунта си в социалната мрежа X.

The European Parliament refused to approve funding for the European Council until Ukraine receives new Patriot systems.



The decision of the European Parliament was supported by a decisive majority of 515 votes, with 62 votes against.#Ukraine️ #UkraineRussiaWar #Russia #EU pic.twitter.com/BjDrgl1mQA