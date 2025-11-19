Свят

Завръщане в Газа: Какво преживя едно палестинско семейство

Историята на Ясер и Ваджиха е история за скръб и безкрайни лишения

19 ноември 2025, 10:02
Завръщане в Газа: Какво преживя едно палестинско семейство
Източник: iStock

Б олести, глад, бомбардировки и всевъзможни изпитания преживява едно палестинско семейство от Газа по време на войната между Израел и Хамас. Историята на Ясер и Ваджиха е история за скръб и безкрайни лишения, съобщи Deutsche Welle.

Ясер и Ваджиха се запознали през януари 2013 г. по време на едно сватбено тържество. Ясер бил помощник-готвач в ресторанта, където се провеждало тържеството, а Ваджиха била сред гостите. Тя току-що била навършила 18 години и описва срещата си с Ясер като „най-красивата“ случайност. Два месеца по-късно той ѝ предложил брак. През април те се оженили, а на следващата година им се родил първият син Амар. 

"Черният ден 7 октомври"

Седем години по-късно Ваджиха била диагностицирана с рак на щитовидната жлеза. Тъй като в Газа не се предлагала терапия с йод, жената трябвало да пътува до Кайро и обратно. „Въпреки всички трудности, се опитвахме да поддържаме нормален семеен живот“, казва Ясер - до онзи „черен ден“ 7 октомври 2023 – денят, в който Хамас извърши терористичните си нападения срещу Израел . На 13 октомври израелската армия наредила на местните хора незабавно да се евакуират на юг.

„Оставихме всичко зад нас“, каза Ясер, разказвайки за бягството им. На фона на неспирни бомбардировки семейството се добрало до бежанския лагер Нусейрат, където Ясер се заел да търси прехрана. Тогава наблизо избухнала бомба, имало множество убити и ранени хора. „След това, където и да отивах, виждах трупове по улиците“, каза той. 

Семейството намерило временно подслон в дома на техен роднина. „Къщата беше препълнена, в нея имаше повече от 100 души – мъже, жени и деца – всички разселени, като нас, търсещи безопасност, която вече не съществуваше“, казва Ясер. Трябвало е да се справят без ток, вода, лекарства и лично пространство. Когато останали и без газ, Ясер започнал да готви на печка с дърва, а хлябът се изпичал в старомодна глинена пещ. „Училищата бяха превърнати в убежища за разселените, препълнени с деца, които бяха загубили както книгите си, така и мечтите си“, казва Ясер. 

На 18 октомври пристигнала ужасната новина: „Семейният дом на съпругата ми в град Газа е бил атакуван и 18 души от семейството са загинали. „Шокът беше непоносим“, спомня си Ясер. „Жена ми се срина. Психическото и физическото ѝ здраве се влошиха. Не можехме да намерим лекарства или лекари, тъй като болниците бяха претоварени.“ 

Ужасни дни на лишения

След около два месеца израелската армия им наредила да се преместят още пó на юг, в „безопасна зона“ - в лагер в Хан Юнис. Изтощени и уплашени, тъй като знаели, че вече имало убити хора и в тези уж безопасни зони, те неохотно се подчинили. Тъй като не намерили подслон, Ясер, болната му съпруга и синът им спели в колата, заедно с майката и сестрата на Ясер, които се присъединили към тях. Нямали нищо и разчитали на добрината на местните жители, за да си осигурят малко храна, вода и най-необходимите неща за бита. „Това бяха ужасни дни на лишения “, казва Ясер. 

В началото на 2024 г. Ясер успял да намери малък апартамент в Рафах, най-южния град в Газа , и продал колата, за да могат да си плащат наема.

Шанс за бягство

Тъй като здравето на Ваджиха продължавало да се влошава, Ясер подал молба да им позволят спешно да заминат за Кайро. Отказали на семейството да пътува заедно, можело да замине само Ваджиха, която обаче отказала да тръгне сама. Ясер си спомня добре точните ѝ думи: „Без вас нямам живот. Ако умра, искам да умра сред вас“.

След три месеца парите на Ясер свършили и семейството било изгонено от наетия апартамент. Един приятел ги закарал до град Заваида, където разпънали палатка в имота на техни роднини. Така изкарали седем месеца, през които им се налагало да правят дълги преходи, за да си набавят вода, храна и лекарства.

Миризма на скръб и пепел

Сключеното в края на януари 2025 г. хуманитарно примирие било шанс за стотици хиляди палестинци да се върнат в северната част на ивицата Газа. За Ясер този момент бил като „прераждане след дълга смърт“. Пътят обратно им отнел четири часа. „Надеждата да се върнем в любимия ни град беше по-силна от всякаква болка“, каза той. Но когато Ясер, Ваджиха и Амар се върнали, намерили само руини. „Въздухът беше наситен с миризмата на скръб и пепел. Къщата ни беше ограбена и частично разрушена“, спомня си Ясер.

Не след дълго дошъл следващият шок: „Събудихме се през нощта от прелитащи израелски самолети и нови бомбардировки. Войната се беше върнала, цялата хуманитарна помощ беше блокирана и не можеше да се влезе в анклава“, разказва мъжът.

Завръщане в Газа

„По време на Рамадана, месеца на милосърдието, ни измъчваше глад“, продължава той. Цената на един килограм брашно скочила до 30 долара, заради което семейството трябвало да кара само с по едно хранене на ден. Това продължило през следващите шест месеца. „Всеки ден ходех до далечни, понякога опасни места, само за да взема лекарства или храна, но всичко беше много оскъдно“, разказва Ясер.

На 10 септември пристигнала заповед за евакуация и семейството отново трябвало да бяга – пеша, към неизвестността. Тръгнали на юг към Дейр ал-Балах, където с приятел на Ясер си поделили разходите за едно жилище, но междувременно наемите били скочили драстично. Трябвало да платят и комисиона от 40%. На 10 октомври отново било обявено примирие и Ясер и семейството му се върнали в град Газа, където се сблъскали с тежката действителност: „Мащабът на разрушенията беше по-голям от всичко, което бях виждал досега“, спомня си Ясер. Около дома им и дори на покрива лежали неизбухнали артилерийски снаряди. 

Екипи от сапьори в крайна сметка разчистили района, но всичко наоколо било в развалини. „Най-трудното от всичко е да живееш с усещането, че всеки миг може да умреш“, казва той. Единствената надежда на Ясер е, че Ваджиха ще може да продължи лечението си, че Амар ще може да се върне в училище и че някой ден най-накрая ще могат да живеят отново в мир. 

 

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Война в Газа Палестинско семейство Хуманитарна криза Разселване Бомбардировки Лишения Глад Разрушения Здравеопазване Израел и Хамас
Последвайте ни

По темата

Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак

Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак

19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии

19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии

Земетресение край Димитровград

Земетресение край Димитровград

Мъж от Вашнгтон е „тежко болен“ с вирус, невиждан досега при хора

Мъж от Вашнгтон е „тежко болен“ с вирус, невиждан досега при хора

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

biss.bg
Новият шеф на Peugeot: Пазарът се превърна в море от баналности

Новият шеф на Peugeot: Пазарът се превърна в море от баналности

carmarket.bg
Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд
Ексклузивно

Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд

Преди 3 часа
19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии
Ексклузивно

19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии

Преди 3 часа
България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области
Ексклузивно

България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области

Преди 4 часа
Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак
Ексклузивно

Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак

Преди 1 час

Виц на деня

Дъщеря към баща си: Утре ще дойдат пак да ме искат. Само ще кимнеш с глава и ще кажеш "ДА". А не както предния път…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>3 млн.&nbsp;българи са под заплаха заради нови правила за наем на земя</p>

Нови правила за наем на земя поставят 3 млн. българи под заплаха

България Преди 8 минути

Готвени законодателни промени станаха повод за несъгласие и обвинения между заинтересованите страни

Бедността никога не е сама: Социален работник разкрива истинските причини за отнемане на деца

Бедността никога не е сама: Социален работник разкрива истинските причини за отнемане на деца

Любопитно Преди 11 минути

В подкаста "Тройка по никое време" говори Десислава Петкова, старши социален работник и ръководител на екип във фондация „За нашите деца“

Отдаваме почит на двама светци, кои са те

Отдаваме почит на двама светци, кои са те

Любопитно Преди 50 минути

Пророк Авдий, чието име означава "слуга на Господ", живял около 800 г. преди Христос, а мъченик Варлаам бил пример за твърдост в християнските убеждения

Гонката край Варна: Шофьорът бил с 13 акта и 21 фиша за нарушения

Гонката край Варна: Шофьорът бил с 13 акта и 21 фиша за нарушения

България Преди 57 минути

Мъжът е на 33 години от село Есеница и е криминално проявен с редица предишни нарушения на пътя

Най-издирваният колумбийски командир заплаши да блокира президентските избори

Най-издирваният колумбийски командир заплаши да блокира президентските избори

Свят Преди 57 минути

Под натиска на САЩ, които изискват по-решителни действия срещу трафика на наркотици, колумбийският президент засили офанзивата си срещу въоръжените групи

.

Сухопътните войски отбелязват 147 г. от създаването си

България Преди 57 минути

Отбелязването ще започне с ритуал по полагане на венци и цветя пред паметник „Петимата капитани“ в Сливница

Ужасяващ ценоразпис за насилие сред деца в Кюстендил

Ужасяващ ценоразпис за насилие сред деца в Кюстендил

България Преди 1 час

Деца, учители и родители се обединяват срещу агресията в опит да предпазят по-беззащитни деца от опасни ситуации

Съперници в ЕС, приятели от детство: Как Каспари и Репази крепят Европа

Съперници в ЕС, приятели от детство: Как Каспари и Репази крепят Европа

Свят Преди 1 час

В Европейския парламент те стават политически съперници, но и обединени в обща кауза

Избраха български съдия в Трибунала на ООН по споровете

Избраха български съдия в Трибунала на ООН по споровете

Свят Преди 1 час

Мира Райчева-Шекерджиева от Върховния административен съд получи подкрепата на 119 държави

Зов за помощ: Съпруг, баща и дядо има нужда от помощ, за да живее

Зов за помощ: Съпруг, баща и дядо има нужда от помощ, за да живее

България Преди 1 час

Иван е на 54 години – съпруг, баща и дядо. Пред фондацията „Павел Андреев“ той разказва своята история

<p>Кметовете от ДПС също ще дарят декемврийските си заплати за коледни добавки</p>

Кметовете от ДПС също ще дарят декемврийските си заплати за коледни добавки на пенсионерите

България Преди 1 час

Те се присъединиха към инициативата на лидера на "ДПС - Ново" начало Делян Пеевски

Сияна от Big Brother: Една жена трябва да се чувства добре, каквато и корекция да иска да си направи! (ВИДЕО)

Сияна от Big Brother: Една жена трябва да се чувства добре, каквато и корекция да иска да си направи! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

"Врагът атакува": Украйна обстреля Воронеж, Русия удари Харков с дронове

"Врагът атакува": Украйна обстреля Воронеж, Русия удари Харков с дронове

Свят Преди 1 час

Пусковите установки МЛРС са били унищожени с удари на ракети "Искандер"

Китайският премиер се срещна с Путин

Китайският премиер се срещна с Путин

Свят Преди 2 часа

Решимостта и позицията на Китай да развива взаимноизгодно сътрудничество с Русия винаги са били последователни, подчера Ли пред Путин

Gemini 3

Google: Gemini 3 е нова ера в AI и ще реализира идеите ви

Технологии Преди 2 часа

Интернет гигантът е много амбициран за новия алгоритъм

САЩ и Европа призовават Иран за сътрудничество с МААЕ

САЩ и Европа призовават Иран за сътрудничество с МААЕ

Свят Преди 2 часа

Според дипломати е много вероятно мярката да бъде одобрена

Всичко от днес

От мрежата

Колко бързо могат да тичат кучетата

dogsandcats.bg

Защо кучетата повръщат след хранене

dogsandcats.bg
1

Половината плажове ще изчезнат до края на века

sinoptik.bg
1

Как изглежда първото зоокафе у нас

sinoptik.bg

Фотограф разкрива тайната за успешния брак на крал Чарлз и Камила, която е липсвала във връзката с Даяна

Edna.bg

Момичета, ще носим ли тюлени дънки през 2026? Рейчъл Зиглър вече ги обу (СНИМКИ)

Edna.bg

Филип Кръстев изригна: Ние сме загубено поколение

Gong.bg

Венци Стефанов: Забранявам ви да говорите против Георги Иванов!

Gong.bg

Оранжев и жълт код за обилни валежи в 23 области у нас, силен вятър навява сахарски прах

Nova.bg

Земетресение в Хасковско

Nova.bg