Историческата резолюция за Газа в ООН: Как реагираха световните лидери

Д нес ООН прави историческа крачка в опита си да стабилизира Газа. Съветът за сигурност прие резолюция, подкрепена от САЩ, която предвижда разполагане на международна силa за стабилизация и временно управление на ивицата, в рамките на преходен период до установяване на легитимен палестински орган.

Нетяняху объди с Тръмп новите си планове за Газа

Израел: Планът на Тръмп ще донесе мир и просперитет на Газа

Канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху приветства мирния план за Газа на Доналд Тръмп, като заяви, че той ще донесе „мир и просперитет“ след одобрението му от Съвета за сигурност на ООН, предаде АФП.

„Смятаме, че планът на президента Тръмп ще доведе до мир и просперитет, защото настоява за пълна демилитаризация, разоръжаване и дерадикализация на Газа“, публикува офисът на Нетаняху в X.

„Това ще доведе до по-нататъшна интеграция на Израел с неговите съседи, както и до разширяване на Аврамическите споразумения“, се казва още в съобщението.

As the UN Security Council adopted a resolution endorsing President Trump's Gaza plan, Algerian ambassador Amar Bendjama said real peace couldn't be achieved without "justice for the Palestinian people who have waited for decades for the establishment of their independent state." pic.twitter.com/BAcw31CXET — DW News (@dwnews) November 18, 2025

Палестинската външна министърка: Приетата резолюция на ООН е "първа стъпка към мира“

Палестинската външна министърка Варсен Агабекян Шахин днес заяви, че приемането от Съвета за сигурност на ООН на резолюция, подкрепяща плана на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната в ивицата Газа, е необходима първа стъпка по дългия път към мира, предаде Ройтерс.

"Резолюцията на ООН е първата стъпка по дългия път към мира. Тази стъпка беше необходима, защото не можехме да предприемем нищо друго, преди да имаме примирие", заяви Шахин пред репортери в Манила по време на посещение във Филипините.

Палестинската външна министърка допълни, че все още има други въпроси, които трябва да бъдат разгледани, включително "самоопределението на палестинците и евентуалната независимост на Палестина", и че процесът на прилагане на плана на Тръмп трябва да се ръководи от международното право.

Тя каза, че макар планът на Тръмп да намеква за възможна палестинска държавност и то само след като Палестинската автономия проведе реформи, този въпрос може да бъде разгледан по-късно.

"Докато тези точки са налице, ние сме доволни от тази първа стъпка“, каза Шахин.

Базираната в Рамала Палестинска автономна власт по-рано днес приветства резюлоцията и заяви, че е готова да участва в плана на Тръмп, който не очертава ясна роля за ПАВ и прави неясни позовавания на държавността.

Европейските и арабските държави заявиха, че ивицата Газа трябва да бъде управлявана от Палестинската автономна власт и че трябва да има ясен път към палестинската независимост. Израелското правителство, което се противопоставя на идеята за независима палестинска държава, отхвърля всякакво участие на Палестинската автономна власт в управлението на Газа.

Palestinian Foreign Minister Varsen Aghabekian Shahin says the UN Security Council’s adoption of a resolution endorsing US President Donald #Trump’s plan to end the war in #Gaza is a necessary first step on a long road toward peace.https://t.co/RxH8V2ahtN — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 18, 2025

Съветът за сигурност на ООН прие резолюция в подкрепа на плана на Тръмп за ивицата Газа

По-рано на 18 ноември Съветът за сигурност на ООН гласува за изготвена от САЩ резолюция в подкрепа на мирния план на Тръмп за Газа, който включва разполагането на международни сили и път към бъдеща палестинска държава.

13 гласа от общо 15 в Съвета подкрепиха текста, за който президентът на САЩ Тръмп твърди, че ще доведе до „по-нататъшен мир по целия свят“. Въздържаха се само Русия и Китай, но нямаше вето от тяхна страна.

Резолюцията разрешава сформирането на „Съвет на мира“, преходен управителен орган за Газа, който Тръмп теоретично би председателствал, с мандат до края на 2027 г. Със сложен език резолюцията споменава евентуална бъдеща палестинска държава. След като Палестинската администрация проведе поисканите реформи и възстановяването на Газа започне, „условията най-накрая може да са налице за надежден път към палестинско самоопределение и държавност“, се казва в текста. Тази евентуалност беше категорично отхвърлена от Израел.