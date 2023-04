Коралов риф, дълъг около два километра, беше открит край островите Галапагос

Н аучна експедиция е открила непознат досега коралов риф с богат морски живот край еквадорските острови Галапагос, съобщи Министерството на околната среда на Еквадор.

"Дълбоководна научна експедиция откри първия напълно девствен коралов риф, дълъг около два километра, на 400 метра (дълбочина), на върха на подводна планина", заяви министърът на околната среда Хосе Давалос в Twitter. "Галапагос отново ни изненадва."

