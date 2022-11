Австралия не е съгласна с промяна в статута на Големия бариерен риф

М инистърката на екологията на Австралия съобщи, че правителството на страната ще лобира срещу предложение ЮНЕСКО да включи Големия бариерен риф в списъка със застрашените обекти на световното наследство, предаде Асошиейтед прес.

A United Nations-backed mission is recommending that the Great Barrier Reef be added to the list of endangered World Heritage sites, sounding the alarm that without “ambitious, rapid and sustained” climate action the world’s largest coral reef is in peril. https://t.co/hE42C6mane