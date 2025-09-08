Свят

Франция задейства „Нострадамус“ срещу Русия

Технологията е замислена през 90-те години на миналия век, но дълго време остава в сянка

8 септември 2025, 21:07
Франция задейства „Нострадамус“ срещу Русия
Източник: istock/Getty Images

Ф ранция обяви мащабна модернизация на стратегическия радар „Нострадамус“ (NOuveau Systеme TRAnshorizon Décamétrique Appliquant les Méthodes Utilisées en Studio), разположен на територията на бившата военновъздушна база Dreux-Louvilliers на американските военновъздушни сили, съобщава френското Министерство на отбраната, цитирано от БГНЕС.

Технологията е замислена през 90-те години на миналия век, но дълго време остава в сянка.

Решението не е просто програма за модернизация, а ясен сигнал към Европа: Франция поема водеща роля в разработването на собствени възможности за ранно предупреждение, способни да противодействат на балистични и хиперзвукови заплахи, които променят геостратегическия пейзаж.

На територията на френския департамент Юр е Лоар се намират важни съоръжения: три клона на радарните антени „Нострадамус“, всяка с дължина 140 метра.

Тази система, разработена от ONERA (Френска аерокосмическа лаборатория), е единственият европейски радар за наблюдение над хоризонта. Неговата революционна технология работи чрез отразяване на високочестотни радиовълни от йоносферата, на надморска височина над 60 километра. По този начин вълните заобикалят кривината на Земята, позволявайки засичане на хиляди километри, от Северно море до Урал, без да е необходимо механично завъртане на антените.

Системата първоначално е била проектирана за наблюдение на заплахи, идващи от бившия Съветски съюз, но е била изоставена след края на Студената война. 

В контекста на нахлуването на Русия в Украйна, както и на все по-пасивната позиция на САЩ спрямо Москва, Франция иска да засили стратегическата си независимост. 

Почти 120 декара антени, разположени във формата на звезда, позволяват на радара да наблюдава огромен обем от пространство, от земята до височина от 250 километра. Системата „Нострадамус“ може да открива разнообразни заплахи, от конвенционални самолети до балистични ракети с множество бойни глави, хиперзвукови ракети и дори неконвенционални обекти като балони на голяма височина.

