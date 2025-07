Макрон предвижда увеличение на бюджета за отбрана на Франция заради Русия

П резидентът Еманюел Макрон призова за значително увеличение на разходите за отбрана на Франция, като предупреди, че свободата в Европа е изправена пред най-сериозната заплаха от края на Втората световна война насам.

„Живеем в преломен момент“, заяви той в реч пред въоръжените сили в навечерието на Деня на Бастилията. В изказването си Макрон остро осъди „империалистическите политики“, „анексиращите сили“ и възприемането на принципа, че „силата е право“ — явен упрек към действията на Русия.

Президентът подчерта, че „никога досега мирът на нашия континент не е зависел в такава степен от решенията, които взимаме днес“, като допълни, че Франция трябва да остане „свободна и господар на собствената си съдба“. В тази връзка той обяви намерението си да повиши отбранителния бюджет с 3,5 милиарда евро през 2026 година и с още 3 милиарда през 2027-а. Бюджетът за отбрана вече нарасна значително по време на неговото управление — от 32,2 милиарда евро през 2017 г. до 50,5 милиарда в момента, с очакване да достигне 67 милиарда до 2030 г.

🇫🇷| Before the national holiday, Emmanuel Macron announced that the Defence budget would double by 2027 (€64 billion) compared to 2017. He emphasized the return of war, imperialism, and the need to be "strong and feared to be free" in this world. pic.twitter.com/QNzajtZ4oZ