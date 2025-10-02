Русия обвини Франция в „пиратство“

Р уският президент Владимир Путин определи като „пиратство“ задържането на свързани с Русия петролен танкер от страна на Франция.

Френски войници претърсиха свързан с Русия танкер

„Това е пиратство. Запознат съм със случая – танкерът беше задържан в неутрални води без никакво основание“, заяви Путин.

Той обяви, че на борда не е имало военен товар.

Франция разследва петролен танкер от тайният руски "сенчест флот"

Припомняме, че Франция задържа двама членове на екипажа на танкера. Според наличната информация корабът е бил край датския бряг миналия месец по време на мистериозните полети на дронове.