Свят

Франция задържа танкер от руския „сенчест флот“, докато Москва съобщи за 50 свалени украински дрона

Френските власти разследват плавателен съд, заподозрян в заобикаляне на западните санкции срещу Русия, а руската противовъздушна отбрана по данни на Москва е прехванала десетки украински дронове, насочени към столицата

30 юни 2026, 07:21
Франция задържа танкер от руския „сенчест флот“, докато Москва съобщи за 50 свалени украински дрона
Източник: БТА

Ф ренските власти спряха от движение петролен танкер, за който подозират, че е част от т.нар. „сенчест флот“ на Русия, използван за транспортиране на петрол и газ в нарушение на западните санкции. В същото време руските власти съобщиха, че противовъздушната отбрана е унищожила 50 украински дрона, насочени към Москва.

Двата случая се развиват на фона на продължаващата война в Украйна, засиления натиск върху руските енергийни приходи и продължаващите въздушни атаки от двете страни.

Информацията за танкера идва от френската прокуратура, а данните за атаката с дронове са съобщени от руските власти и не могат да бъдат независимо потвърдени.

Френски войници претърсват свързан с Русия танкер

  • Франция задържа предполагаем кораб от руския „сенчест флот“

Френски прокурор нареди спиране от движение на петролен танкер, заподозрян, че е част от т.нар. „сенчест флот“, който според западните държави Русия използва за превоз на петрол и газ с цел заобикаляне на наложените санкции.

Според прокуратурата в Марсилия корабът е бил задържан край Сицилия на 23 юни. Разследването е насочено към подозрения, че плавателният съд е използвал фалшив флаг.

В неделя прокуратурата разпореди освобождаването на капитана, който е бил задържан за два дни, но самият танкер остава спрян от движение.

По данни на френските власти корабът е отплавал от руското пристанище Приморск под камерунски флаг. В момента той е закотвен във Фос сюр Мер край Марсилия, а на борда му се намират общо 25 членове на екипажа, включително капитанът.

Източник: iStock Photos/Getty Images
  • Засилен европейски натиск върху „сенчестия флот“

Френските власти посочват, че това е най-малко петият танкер, който страната прихваща по подозрения за участие в руския „сенчест флот“ – мрежа от предимно стари плавателни съдове, за които западните държави смятат, че подпомагат износа на руски енергоносители въпреки санкционния режим.

Френският президент Еманюел Макрон заяви миналата седмица, че операцията е поредно доказателство за европейската решимост да противодейства на подобни практики. По думите му действията идват само дни след сходна операция, извършена от Великобритания.

Москва определя предприетите от европейските държави мерки срещу плавателните съдове от т.нар. „сенчест флот“ като незаконни.

Френски войници претърсиха свързан с Русия танкер

  • Москва съобщава за масирана атака с дронове

Междувременно кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че руската противовъздушна отбрана е унищожила 50 украински дрона, насочени към руската столица.

В поредица от публикации в Telegram той заяви, че са били отблъснати поне десет последователни вълни от безпилотни летателни апарати. По думите му аварийни екипи са изпратени в районите, където са паднали отломки.

Руските власти не съобщават за жертви или значителни материални щети. Към момента информацията не е независимо потвърдена, а украинските власти не са коментирали официално твърденията.

Източник: БТА
  • Продължаваща ескалация на въздушните удари

През последните месеци Украйна увеличи броя на ударите с дронове срещу руска територия, включително срещу района на Москва и други обекти, разположени далеч от границата. Сред основните цели са транспортна инфраструктура и съоръжения за съхранение на енергийни ресурси, които според Киев подпомагат финансирането на руските военни операции.

От своя страна Русия продължава почти ежедневно да нанася въздушни удари по украинска територия. Независимото потвърждаване на информацията за резултатите от подобни атаки често е затруднено поради бойните действия и ограничения достъп до засегнатите райони.

Източник: БТА    
Русия Украйна война петролен танкер сенчест флот санкции дронове Москва енергийни ресурси геополитика
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Последен ден за безплатна обмяна на левове в евро - какво се променя от 1 юли

Последен ден за безплатна обмяна на левове в евро - какво се променя от 1 юли

Взрив рани украински олигарх и 13-годишно дете в Монако

Взрив рани украински олигарх и 13-годишно дете в Монако

Делян Пеевски поиска информация от НСО за охранявани лица и разходи от 2013 г.

Делян Пеевски поиска информация от НСО за охранявани лица и разходи от 2013 г.

Иран осъди критик на режима, отхвърли международно разминиране на Ормуз, а Ирак конфискува над 14 млн. долара при антикорупционна акция

Иран осъди критик на режима, отхвърли международно разминиране на Ормуз, а Ирак конфискува над 14 млн. долара при антикорупционна акция

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
5-те най-популярни малки овчарски кучета (СНИМКИ)

5-те най-популярни малки овчарски кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
Въвеждат дигитални административни съдилища от 1 юли
Ексклузивно

Въвеждат дигитални административни съдилища от 1 юли

Преди 9 часа
Украйна свали най-новия руски дрон
Ексклузивно

Украйна свали най-новия руски дрон

Преди 9 часа
Мъж уби шестима души в Германия, има и ранен
Ексклузивно

Мъж уби шестима души в Германия, има и ранен

Преди 16 часа
Полицаи за случая на АМ „Струма”: Това дете е родено герой
Ексклузивно

Полицаи за случая на АМ „Струма”: Това дете е родено герой

Преди 12 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Мания по диета с кисело зеле обзе американското правителство</p>

Кисело зеле вместо „фаст фуд“: Странната диета на американските политици

Свят Преди 32 минути

Ферментирали храни и червено месо стават част от хранителния режим на високопоставени членове на кабинета, според медийни публикации

,

Защо в Сингапур е толкова чисто

Любопитно Преди 1 час

Сингапур се смята за един от най-чистите градове в света

България в изпепеляваща прегръдка: Жълт код и до 39° във вторник

България в изпепеляваща прегръдка: Жълт код и до 39° във вторник

България Преди 1 час

Предупреждението от първа степен важи за всички области в страната

Иран чака 6 млрд. долара от замразените си активи

Иран чака 6 млрд. долара от замразените си активи

Свят Преди 9 часа

Пезешкиан уточни, че сумата представлява половината от общо 12 милиарда долара ирански активи, намиращи се в Катар

Българин преби приятелката си във Виена и заплаши, че ще я убие

Българин преби приятелката си във Виена и заплаши, че ще я убие

Свят Преди 10 часа

Спешната медицинска служба на Виена е оказала първа помощ на жената и след това я откарала в болница

Световното по футбол тества политиките на Тръмп

Световното по футбол тества политиките на Тръмп

Свят Преди 10 часа

Това превръща Мондиал 2026 в едно от най-политизираните световни първенства в историята

Владимир Кличко: Политиците могат да научат много от спортистите

Владимир Кличко: Политиците могат да научат много от спортистите

България Преди 11 часа

Това заяви пред NOVA една от най-големите легенди в бокса

Уволниха директора на РИОСВ-Бургас

Уволниха директора на РИОСВ-Бургас

България Преди 12 часа

РИОСВ - Бургас е една от най-натоварените екоинспекции в странат

Трамвай аварира пред румънското посолство в София

Трамвай аварира пред румънското посолство в София

България Преди 12 часа

Авариралият трамвай беше изтеглен от мястото с помощта на друга мотриса

Обвиненият за подкуп шеф на ВиК – Несебър остава в ареста

Обвиненият за подкуп шеф на ВиК – Несебър остава в ареста

България Преди 13 часа

По време на съдебното заседание защитата оспори част от доказателствата

Социалните партньори не се разбраха за бюджетите на ДОО и НЗОК

Социалните партньори не се разбраха за бюджетите на ДОО и НЗОК

България Преди 13 часа

Разходите за пенсии надхвърлят 13 млрд. евро, като около 6,5 млрд. евро са за сметка на държавния бюджет

Ето колко струва охраната на Пеевски

Ето колко струва охраната на Пеевски

България Преди 13 часа

ДПС: Сега истината излезе наяве

Загинал и трима ранени при верижна катастрофа край Котел

Загинал и трима ранени при верижна катастрофа край Котел

България Преди 13 часа

Един от ранените се е наложило той да бъде транспортиран с медицински хеликоптер

Пуснаха под домашен арест обвиняем за „Баба Алино”

Пуснаха под домашен арест обвиняем за „Баба Алино”

България Преди 14 часа

Няма опасност да се укрие или да извърши друго престъпление

Боксовата легенда Владимир Кличко пристигна в България

Боксовата легенда Владимир Кличко пристигна в България

България Преди 14 часа

„Български пощи“ въвеждат такса за обмяна на левове в евро

„Български пощи“ въвеждат такса за обмяна на левове в евро

България Преди 15 часа

Обмяната в пощенските станции на банкноти и монети от левове в евро в размер до 1000 лв. на ден за едно лице ще продължи, но вече ще се таксува

Всичко от днес

От мрежата

Защо на някои кучета им става лошо при пътуване с кола

dogsandcats.bg

13 умни породи кучета, които се учат изненадващо бързо

dogsandcats.bg
1

Двойките царски орли у нас намаляват

sinoptik.bg
1

Европа остава в плен на жегата

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 30 юни, вторник

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 30 юни, вторник

Edna.bg

Мароканец се обяви за футболист на Левски

Gong.bg

Последен тест: Левски с финални настройки срещу сърби преди големите мачове

Gong.bg

Жълт код за опасно горещо време! Температурите у нас доближават 40 градуса

Nova.bg

Природните ресурси и природните бедствия: Предизвикват ли петролните находища трусове във Венецуела

Nova.bg