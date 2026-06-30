Франция задържа танкер от руския „сенчест флот“, докато Москва съобщи за 50 свалени украински дрона

Ф ренските власти спряха от движение петролен танкер, за който подозират, че е част от т.нар. „сенчест флот“ на Русия, използван за транспортиране на петрол и газ в нарушение на западните санкции. В същото време руските власти съобщиха, че противовъздушната отбрана е унищожила 50 украински дрона, насочени към Москва.

Двата случая се развиват на фона на продължаващата война в Украйна, засиления натиск върху руските енергийни приходи и продължаващите въздушни атаки от двете страни.

Информацията за танкера идва от френската прокуратура, а данните за атаката с дронове са съобщени от руските власти и не могат да бъдат независимо потвърдени.

Френски войници претърсват свързан с Русия танкер

Франция задържа предполагаем кораб от руския „сенчест флот“

Френски прокурор нареди спиране от движение на петролен танкер, заподозрян, че е част от т.нар. „сенчест флот“, който според западните държави Русия използва за превоз на петрол и газ с цел заобикаляне на наложените санкции.

Според прокуратурата в Марсилия корабът е бил задържан край Сицилия на 23 юни. Разследването е насочено към подозрения, че плавателният съд е използвал фалшив флаг.

В неделя прокуратурата разпореди освобождаването на капитана, който е бил задържан за два дни, но самият танкер остава спрян от движение.

По данни на френските власти корабът е отплавал от руското пристанище Приморск под камерунски флаг. В момента той е закотвен във Фос сюр Мер край Марсилия, а на борда му се намират общо 25 членове на екипажа, включително капитанът.

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Засилен европейски натиск върху „сенчестия флот“

Френските власти посочват, че това е най-малко петият танкер, който страната прихваща по подозрения за участие в руския „сенчест флот“ – мрежа от предимно стари плавателни съдове, за които западните държави смятат, че подпомагат износа на руски енергоносители въпреки санкционния режим.

Френският президент Еманюел Макрон заяви миналата седмица, че операцията е поредно доказателство за европейската решимост да противодейства на подобни практики. По думите му действията идват само дни след сходна операция, извършена от Великобритания.

Москва определя предприетите от европейските държави мерки срещу плавателните съдове от т.нар. „сенчест флот“ като незаконни.

Френски войници претърсиха свързан с Русия танкер

Москва съобщава за масирана атака с дронове

Междувременно кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че руската противовъздушна отбрана е унищожила 50 украински дрона, насочени към руската столица.

В поредица от публикации в Telegram той заяви, че са били отблъснати поне десет последователни вълни от безпилотни летателни апарати. По думите му аварийни екипи са изпратени в районите, където са паднали отломки.

Руските власти не съобщават за жертви или значителни материални щети. Към момента информацията не е независимо потвърдена, а украинските власти не са коментирали официално твърденията.

Източник: БТА

Продължаваща ескалация на въздушните удари

През последните месеци Украйна увеличи броя на ударите с дронове срещу руска територия, включително срещу района на Москва и други обекти, разположени далеч от границата. Сред основните цели са транспортна инфраструктура и съоръжения за съхранение на енергийни ресурси, които според Киев подпомагат финансирането на руските военни операции.

От своя страна Русия продължава почти ежедневно да нанася въздушни удари по украинска територия. Независимото потвърждаване на информацията за резултатите от подобни атаки често е затруднено поради бойните действия и ограничения достъп до засегнатите райони.