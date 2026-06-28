Русия превзе две села в Украйна и унищожи два изтребителя МиГ-29

Р уските въоръжени сили са поели контрола над още две населени места на територията на Украйна, съобщи руското Министерство на отбраната. Според официалното изявление, цитирано от агенция Ройтерс, руските части са превзели село Писанци, което се намира в стратегическата Днепропетровска област, както и село Новосьоловка, разположено на фронтовата линия в Запорожка област.

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Паралелно с наземния напредък, руската армия е нанесла и сериозен удар по военновъздушните сили на Украйна. От министерството на отбраната в Москва добавиха, че при успешна операция на военно летище са били напълно унищожени два украински изтребителя МиГ-29, предава информационната агенция ТАСС.

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Към момента няма официален коментар или потвърждение на тези данни от страна на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна или от независими международни наблюдатели, тъй като информацията от зоната на военните действия остава трудно достъпна за незабавна проверка.