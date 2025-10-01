Френски войници претърсиха свързан с Русия танкер

В ойници претърсиха свързания с Русия танкер, задържан край Франция.Двама членове на екипажа са арестувани. Те са се представили за капитан на кораба и негов първи помощник.

Танкерът „Boracay“, включен в черния списък на ЕС като част от руския „сенчест флот“, доказано е бил край бреговете на Дания между 22 и 25 септември – по време на мистериозните полети на дронове над страната.

Франция разследва петролен танкер от тайният руски "сенчест флот"

Френският президент Еманюел Макрон съобщи по-рано днес, че Франция разследва кораба, който сега е закотвен край Сен Назер, заради „сериозни нарушения“, но отказа да потвърди връзка с дроновете.

Прокуратурата в Брест започна дело срещу екипажа за „отказ от съдействие“ и проблеми с регистрацията.

Макрон подчерта, че „сенчестият флот“ от 600–1000 кораба носи десетки милиарди евро на Русия и осигурява финансиране за 40% от военните ѝ усилия срещу Украйна.