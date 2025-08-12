Свят

Горските пожари, бушуващи в Испания, взеха жертва

Мъж е починал в резултат на изгаряния

12 август 2025, 13:09
Горските пожари, бушуващи в Испания, взеха жертва
Източник: AP/БТА

М ъж е починал в резултат на изгаряния, получени по време на горския пожар, който бушува близо до Мадрид, съобщиха местните власти, цитирани от Франс прес.

Това е първата жертва на пожарите в страната, принудили хиляди хора да се евакуират.

"Силно съжалявам за смъртта на мъжа, който беше тежко ранен в горския пожар в Трес Кантос" – град на 25 км от Мадрид", написа в социалната мрежа X Исабел Диас Аюсо, председателка на автономната област Мадрид.

Евакуираха над 1000 души заради горски пожари в Испания

Загиналият е бил с изгаряния по почти цялото тяло, съобщиха по-рано местните власти.

Стотици жители бяха евакуирани.

"Само за 40 минути огънят се разпространи на шест километра", каза снощи на пресконференция Карлос Новильо – съветник по околната среда в Мадрид.

Тази сутрин местните власти в испанската столица информираха, че борбата срещу пожара се е развила благоприятно през нощта, както и че огънят е бил овладян.

Огромен пожар бушува в Испания, димът стигна до Мадрид (ВИДЕО)

Плажовете в Тарифа в Андалусия обаче отново бяха застрашени от пламъци, идващи от горите в близките планини, което принуди местните власти набързо да евакуират хиляди туристи.

Тези два нови пожара са в допълнение към десетки други, които бушуват и днес в Испания и които  принудиха много хора да напуснат домовете си.

Разгарянето на множество пожари съвпада с горещата вълна в Испания, която днес навлезе в десетия си ден. Максималните температури в страната достигат 40 градуса, а през нощта не падат под 25 градуса.

Източник: БТА/Валерия Динкова    
Испания пожари
